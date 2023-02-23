Форшмак по-одесски: история и рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт форшмака

Форшмак – очень вкусная и простая в приготовлении закуска из сельди. В Украине считается традиционным блюдом еврейской кухни, в которую он пришел из восточно-прусской кухни.

Как приготовить форшмак по-одесски

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом настоящего одесского форшмака, который готовится с зелеными яблоками, вареным яйцом и сливочным маслом.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • Сельдь – 1 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Зеленое яблоко – 1/2 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.
  • Сок лимона
  • Черный перец

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, порежьте очень мелко.

Сельдь для форшмака

2. Яблоко и лук натрите на терке.

Филе сельди с луком и яблоками

3. В миску переложите порезанную сельдь, яблоко, лук, сливочное масло, яйцо, соль, перец и перемешайте.

Приготовление форшмака

4. Подавайте форшмак с гренками из ржаного хлеба.

Готовый форшмак

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