Форшмак – очень вкусная и простая в приготовлении закуска из сельди. В Украине считается традиционным блюдом еврейской кухни, в которую он пришел из восточно-прусской кухни.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом настоящего одесского форшмака, который готовится с зелеными яблоками, вареным яйцом и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Лук – 1/2 шт.

Зеленое яблоко – 1/2 шт.

Яйца – 1 шт.

Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.

Сок лимона

Черный перец

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, порежьте очень мелко.

2. Яблоко и лук натрите на терке.

3. В миску переложите порезанную сельдь, яблоко, лук, сливочное масло, яйцо, соль, перец и перемешайте.

4. Подавайте форшмак с гренками из ржаного хлеба.

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