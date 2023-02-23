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Форшмак по-одесски: история и рецепт вкусной закуски
Форшмак – очень вкусная и простая в приготовлении закуска из сельди. В Украине считается традиционным блюдом еврейской кухни, в которую он пришел из восточно-прусской кухни.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом настоящего одесского форшмака, который готовится с зелеными яблоками, вареным яйцом и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Зеленое яблоко – 1/2 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Сливочное мягкое масло – 1 ст. л.
- Сок лимона
- Черный перец
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите, порежьте очень мелко.
2. Яблоко и лук натрите на терке.
3. В миску переложите порезанную сельдь, яблоко, лук, сливочное масло, яйцо, соль, перец и перемешайте.
4. Подавайте форшмак с гренками из ржаного хлеба.
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