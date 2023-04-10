Французская паска бриошь: делимся секретом пышного и нежного теста
Бриошь – это французская паска из сдобного теста. Она получается очень пышной и нежной по вкусу. Плотной и при этом не забитой. Все потому, что тесто готовится на большом количестве сливочного масла.
Идея приготовления паски бриошь опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- сахар – 150 г
- сухие дрожжи – 16 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- яйца – 350 г
- сливочное масло – 300 г
Способ приготовления:
1. Смешать муку, дрожжи, соль, сахар, ванильный сахар, затем добавить яйца и хорошо вымесить. Можно это делать в комбайне или руками.
2. Вводим холодное масло по кусочку, вмешиваем все минут 15. Тесто будет тягучим.
3. Накрыть пищевой пленкой, поставить в теплое место на 2-3 часа.
4. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Обминаем и отправляем на холодную расстойку в холодильник на ночь.
5. Тесто станет достаточно тугим. При желании можете в него добавить орехи, сухофрукты.
6. Делим на необходимое количество частей.
7. Скатываем в мячики и раскладываем по формам. Смазываем сверху желтком, разбавленным водой.
8. Накрываем пленкой и оставляем в тепле на 2-3 часа.
9. Смазываем тесто сверху яйцом еще раз, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут с паром (на листе снизу – кипяток) и 30 минут без пара.
10. Украшаем охлажденные паски глазурью.
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