Бриошь – это французская паска из сдобного теста. Она получается очень пышной и нежной по вкусу. Плотной и при этом не забитой. Все потому, что тесто готовится на большом количестве сливочного масла.

Идея приготовления паски бриошь опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500 г

сахар – 150 г

сухие дрожжи – 16 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

яйца – 350 г

сливочное масло – 300 г

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Способ приготовления:

1. Смешать муку, дрожжи, соль, сахар, ванильный сахар, затем добавить яйца и хорошо вымесить. Можно это делать в комбайне или руками.

2. Вводим холодное масло по кусочку, вмешиваем все минут 15. Тесто будет тягучим.

3. Накрыть пищевой пленкой, поставить в теплое место на 2-3 часа.

4. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Обминаем и отправляем на холодную расстойку в холодильник на ночь.

5. Тесто станет достаточно тугим. При желании можете в него добавить орехи, сухофрукты.

6. Делим на необходимое количество частей.

7. Скатываем в мячики и раскладываем по формам. Смазываем сверху желтком, разбавленным водой.

8. Накрываем пленкой и оставляем в тепле на 2-3 часа.

9. Смазываем тесто сверху яйцом еще раз, выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут с паром (на листе снизу – кипяток) и 30 минут без пара.

10. Украшаем охлажденные паски глазурью.

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