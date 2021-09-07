Французский луковый суп для пикантного обеда – удивительная история простого блюда

Если вам надоели однообразные обеды, самое время приготовить вкусный, необычный, легкий луковый французский суп, которым вы точно удивите всю семью. К тому же готовится пикантное блюдо очень просто.

Редакция FoodOboz делится интересной историей возникновения традиционного лукового супа, а также – простейшим рецептом, благодаря которому вы откроете для себя потрясающее блюдо.

История

Французский луковый суп или – "soupe a l’oignon" является настоящей визитной карточкой страны, но начало истории все же было положено еще в Древнем Риме. Именно там впервые сварили похлебку из лука, которой кормили римских легионеров.

Видео дня

Почему лук стал главным ингредиентом?

Он был идеальной пищей для солдат по нескольким причинам:

низкая цена

готовится элементарно

дает энергию и убивает микробы

Почему же суп?

Все очень просто – римляне считали, что сырой лук может стать причиной головной боли, а вот прожаренный, варенный – нет, поэтому и делали из него суп.

Стоит отметить, что в Париже пока это блюдо не стало деликатесом, его готовили на самом знаменитом продуктовом рынке – "Чрево Парижа", расположенном в районе "Ле Аль" (Les Halles). Ели его там все, так как цена была копеечной, позволить себе могли и простые рабочие – днем, а вечером и ночью – гуляки и пьяницы.

Сейчас в Париже с легкостью можно полакомиться этим сытным и вкусным блюдом всего лишь за 9 евро в Au Pied de Cochon ("У ноги свиньи").

Рецепт настоящего французского лукового супа

Ингредиенты:

лук – 4-5 шт.

мука – 1 ст. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

говяжий бульон – 1,5 л

белое вино – 125 мл

сахар – 1 ч. л.

сливочное масло – 50 г

тертый грюйер – 120 г

тимьян – 4 веточки

лавровый лист – 1 шт.

сыр эмменталь – 4 ломтика

хлеб – 4 ломтика

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук очистите и нарежьте тоненькими четвертинками колец. Возьмите обязательно толстостенную кастрюлю, бросьте сливочное масло, растопите, добавьте оливковое.

Туда переложите лук, добавьте соль, перец и сахар, перемешайте и накройте крышкой, чтобы он томился так 20 минут.

После – добавьте в кастрюлю муку и жарьте, обязательно перемешивайте, добавьте вино и доведите до кипения. Мешайте, пока он все не загустеет.

Затем добавьте бульон, перемешайте и добавьте лавровый лист и тимьян, огонь обязательно убавьте, варите суп 1 час, в конце – достаньте лавровый лист, посолите, поперчите.

Хлеб выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку на несколько минут, чтобы они подрумянились и подсушились на 160 С.

Готовый суп разлейте обязательно в порционные горшочки, сверху положите гренки, а на них – по ломтику сыра Эмменталь, а затем посыпьте тертым грюйером и отправьте суп в духовку на 5 минут, чтобы получилась корочка.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: