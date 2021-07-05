Французский омлет без молока и муки на завтрак

Если вы на диете или не употребляете молоко животного происхождение, его очень легко заменить на растительное при приготовлении например, овсяных блинов, омлета или каш на завтрак. В этот период времени прием пищи просто необходим, причем – сытный, ведь благодаря ему человек запасется энергией на пару часов.
Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт французского омлета без молока и муки, который будет легким, воздушным и вкусным.
Ингредиенты:
яйца — 3 шт.
вода — 3 ст. л.
укроп — щепотка
базилик — 1/ ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью, добавьте воду, укроп, базилик и все тщательно перемешайте.
Вылейте на сковороду с антипригарным покрытием, накройте крышкой и жарьте так около 2 минут.
К готовому омлету можно добавить свежие овощи, сыр, зелень.
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