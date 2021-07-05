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Французский омлет без молока и муки на завтрак

1.2т
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Если вы на диете или не употребляете молоко животного происхождение, его очень легко заменить на растительное при приготовлении например, овсяных блинов, омлета или каш на завтрак. В этот период времени прием пищи просто необходим, причем – сытный, ведь благодаря ему человек запасется энергией на пару часов.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт французского омлета без молока и муки, который будет легким, воздушным и вкусным.

Омлет без молока
Омлет без молока. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.

  • вода — 3 ст. л.

  • укроп — щепотка

  • базилик — 1/ ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью, добавьте воду, укроп, базилик и все тщательно перемешайте.

  2. Вылейте на сковороду с антипригарным покрытием, накройте крышкой и жарьте так около 2 минут.

К готовому омлету можно добавить свежие овощи, сыр, зелень.

К нему можно подать овощи, сыр
К нему можно подать овощи, сыр. Источник: pixabay.com

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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