Французский омлет без молока и муки на завтрак

Если вы на диете или не употребляете молоко животного происхождение, его очень легко заменить на растительное при приготовлении например, овсяных блинов, омлета или каш на завтрак. В этот период времени прием пищи просто необходим, причем – сытный, ведь благодаря ему человек запасется энергией на пару часов.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт французского омлета без молока и муки, который будет легким, воздушным и вкусным.

Омлет без молока. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

вода — 3 ст. л.

укроп — щепотка

базилик — 1/ ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью, добавьте воду, укроп, базилик и все тщательно перемешайте. Вылейте на сковороду с антипригарным покрытием, накройте крышкой и жарьте так около 2 минут.

К готовому омлету можно добавить свежие овощи, сыр, зелень.

К нему можно подать овощи, сыр. Источник: pixabay.com

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