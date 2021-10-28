Французский омлет без молока, муки и масла: секреты приготовления от Евгения Клопотенко

Нет лучшего блюда на завтрак и даже легкий обед, чем вкусный омлет. Если к нему добавить полезные сезонные овощи – перец, помидоры, морковь, брокколи, блюдо принесет вдвойне пользы.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом настоящего французского омлета без грамма муки, молока и масла, который вы приготовите за 5 минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Секрет идеального вкуса блюда – то, что в нем нет ничего, кроме яиц, а также то, что солить его нужно исключительно в самом конце, чтобы он был нежным", – отметил кулинар.

Ингредиенты:

Видео дня

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 30 г

соль – щепотка

перец – по вкусу

микс салатов – 100 г

петрушка – пучок

твердый сыр – 30 г

Способ приготовления:

Взбейте хорошо яйца. Разогрейте сковороду, растопите масло и вылейте яичную смесь. Дайте омлету немного "прихватиться", но чтобы верх был жидким, посолите немного и очень аккуратно при помощи вилки или лопатки сверните омлет в рулет, переложите на тарелку. Присыпьте натертым сыром, добавьте петрушку и микс салатов.

Есть готовое блюдо лучше всего горячим, так омлет будет наиболее нежным и вкусным.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: