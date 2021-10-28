Французский омлет без молока, муки и масла: секреты приготовления от Евгения Клопотенко
Нет лучшего блюда на завтрак и даже легкий обед, чем вкусный омлет. Если к нему добавить полезные сезонные овощи – перец, помидоры, морковь, брокколи, блюдо принесет вдвойне пользы.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом настоящего французского омлета без грамма муки, молока и масла, который вы приготовите за 5 минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Секрет идеального вкуса блюда – то, что в нем нет ничего, кроме яиц, а также то, что солить его нужно исключительно в самом конце, чтобы он был нежным", – отметил кулинар.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
сливочное масло – 30 г
соль – щепотка
перец – по вкусу
микс салатов – 100 г
петрушка – пучок
твердый сыр – 30 г
Способ приготовления:
Взбейте хорошо яйца.
Разогрейте сковороду, растопите масло и вылейте яичную смесь.
Дайте омлету немного "прихватиться", но чтобы верх был жидким, посолите немного и очень аккуратно при помощи вилки или лопатки сверните омлет в рулет, переложите на тарелку.
Присыпьте натертым сыром, добавьте петрушку и микс салатов.
Есть готовое блюдо лучше всего горячим, так омлет будет наиболее нежным и вкусным.
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