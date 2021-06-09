Французский омлет "Пуляр": рецепт самого известного завтрака

Утро – период, когда нет особо времени для готовки полноценного завтрака, но это не повод от него и вовсе отказаться. Лучше сделать что-то очень быстрое и при этом – максимально полезное, например, омлет, запеканку или кашу.

Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный вариант завтрака – омлет "Пуляр", благодаря которому вы сможете насладиться настоящим французским блюдом, а главное – готовится все за 10 минут.

Французский омлет. Источник: eat-me.ru

Ингредиенты:

молоко – 2 ст. л.

яйца куриные – 6 шт.

сливочное масло (можно и растительное) – 10 г

сушеный чеснок – 10 г

соль – по вкусу

овощи – помидоры, огурцы – по 1 шт.

Приготовление:

Белки отделите от желтков. Поместите их в чистую, холодную воду, туда добавьте щепотку соли, взбейте хорошо до стойких пиков. Молоко смешайте с желтками, хорошо взбейте. Разогрейте сковороду, смажьте кусочком сливочного масла, вылейте желтки и распределите по всей поверхности сковороды. После того, как омлет схватится, вылейте на желтки стойкие белки, накройте крышкой и жарьте около 3-5 минут.

Готовый омлет подают следующим образом: разрезают на 2 части и выкладывают одну на одну.

Можно добавить любые свежие овощи на ваш вкус.

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