Французский тост: что приготовить из остатков паски
Пасха уже прошла и после его празднования осталась паска, которая скоро испортится? Тогда самое время обратить внимание на этот рецепт. Благодаря ему ни одна крошка паски не попадет в помойку и превратится в вкуснейший французский тост.
Как правильно приготовить французский тост из остатков паски точно знает фудблогер Владимир Ярославский. Об этом он рассказал в Instagram.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 25-30 гр
- Корица
- Цедра цитрусовых
Способ приготовления
1.Яйца, молоко и корицу совмещаем в глубокой емкости и смешиваем венчиком.
2. Паску нарезаем на куски, толщиной примерно 2 см каждый.
3. Кусок паски смачиваем в молочной смеси с обеих сторон и обжариваем на сковороде с добавлением масла с обеих сторон.
4. Выкладываем на тарелку на сразу добавляем шарик мороженого. Его также можно заменить взбитыми сливками.
5. Поливаем мороженое или сливки медом или сладким сиропом. Присыпаем измельченными орешками и подаем на стол.
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