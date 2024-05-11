Пасха уже прошла и после его празднования осталась паска, которая скоро испортится? Тогда самое время обратить внимание на этот рецепт. Благодаря ему ни одна крошка паски не попадет в помойку и превратится в вкуснейший французский тост.

Как правильно приготовить французский тост из остатков паски точно знает фудблогер Владимир Ярославский. Об этом он рассказал в Instagram.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Молоко – 100 мл

Сахар – 25-30 гр

Корица

Цедра цитрусовых

Способ приготовления

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1.Яйца, молоко и корицу совмещаем в глубокой емкости и смешиваем венчиком.

2. Паску нарезаем на куски, толщиной примерно 2 см каждый.

3. Кусок паски смачиваем в молочной смеси с обеих сторон и обжариваем на сковороде с добавлением масла с обеих сторон.

4. Выкладываем на тарелку на сразу добавляем шарик мороженого. Его также можно заменить взбитыми сливками.

5. Поливаем мороженое или сливки медом или сладким сиропом. Присыпаем измельченными орешками и подаем на стол.

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