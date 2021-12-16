Французский яблочный пирог "Невидимка": на каком тесте приготовить
Это идеальный десерт для уютных посиделок прохладными зимними вечерами по настоящим французским традициям. В нем сочетание воздушного крема, тонкой яблочной кислинки и аромата пикантной цедры. Элементарное приготовление не отнимет у вас много времени, а вся семья будет сытая и довольная.
Идея приготовления такого яблочного пирога опубликована на странице recept1001 в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки – 500-600 г
яйца – 2 шт
молоко – 100 мл
сливочное масло – 30 г
сахар – 120 г
лимон – 0,5 шт
мука – 40 г
крахмал кукурузный – 30 г
соль – 1 щепотка
ванильный сахар –
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать венчиком до однородности.
2. Добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло, перемешать.
3. Засыпать муку и крахмал. Тесто должно быть жидким, однородным, без комочков.
4. Добавить цедру лимона, дать постоять тесту.
5. Яблоки помыть, почистить, порезать ломтиками шириной 1-2 мм. Добавить к ним лимонный сок.
6. Вылить в яблоки половину теста, осторожно перемешать. Залить оставшуюся массу. Соотношение теста и яблок практически одинаковое.
7. Выпекать пирог в прямоугольной форме. Бока и дно формы покрыть пергаментом для выпечки.
8. Заполнить форму, разровнять.
9. Для сладкой корочки присыпать сверху 1 ст. ложкой сахара.
10. Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, на 70-80 минут, ориентируясь на свою духовку.
11. Дать пирогу полностью охладиться и только потом достать из формы.
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