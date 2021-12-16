Французский яблочный пирог "Невидимка": на каком тесте приготовить

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,0 т.
Французский яблочный пирог 'Невидимка': на каком тесте приготовить

Это идеальный десерт для уютных посиделок прохладными зимними вечерами по настоящим французским традициям. В нем сочетание воздушного крема, тонкой яблочной кислинки и аромата пикантной цедры. Элементарное приготовление не отнимет у вас много времени, а вся семья будет сытая и довольная.

Идея приготовления такого яблочного пирога опубликована на странице recept1001 в Instagram.

Яблочный пирог "Невидимка"

Ингредиенты:

  • яблоки – 500-600 г

  • яйца – 2 шт

  • молоко – 100 мл

  • сливочное масло – 30 г

  • сахар – 120 г

  • лимон – 0,5 шт

Яблоки для пирога
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  • мука – 40 г

  • крахмал кукурузный – 30 г

  • соль – 1 щепотка

  • ванильный сахар –

Ингредиенты для теста

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать венчиком до однородности.

2. Добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло, перемешать.

3. Засыпать муку и крахмал. Тесто должно быть жидким, однородным, без комочков.

Приготовление теста

4. Добавить цедру лимона, дать постоять тесту.

5. Яблоки помыть, почистить, порезать ломтиками шириной 1-2 мм. Добавить к ним лимонный сок.

6. Вылить в яблоки половину теста, осторожно перемешать. Залить оставшуюся массу. Соотношение теста и яблок практически одинаковое.

7. Выпекать пирог в прямоугольной форме. Бока и дно формы покрыть пергаментом для выпечки.

8. Заполнить форму, разровнять.

9. Для сладкой корочки присыпать сверху 1 ст. ложкой сахара.

Вкусный пирог с яблоками

10. Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, на 70-80 минут, ориентируясь на свою духовку.

11. Дать пирогу полностью охладиться и только потом достать из формы.

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