Фрукт, который не имеет противопоказаний

Личи – не совсем привычный для нас фрукт, он растет преимущественно в странах Азии, Америке и Африке, принадлежит к семейству сапиндовых. Но все же его можно встретить на прилавках наших супермаркетов.

Вкус личи яркий и необычный, он напоминает ананас и землянику.

Химический состав личи включает в себя: витамины В1, В2, В4, В6, В9, К, Е, и РР, а также минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, марганец и железо . Однако содержание их в личи очень незначительное. Из всех витаминов и минералов по содержанию выделяются витамин С, которого в нем - 71,5 мг, при ежедневная суточной потребности от 70 до 100 мг/сутки. А так же медь – ее около 15% от суточной потребности в 100 г плода. Кроме того личи содержит полифенолы , которые защищают клетки организма от повреждающего действия токсических соединений.

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Плод содержит большое количество воды и простых углеводов, небольшое количество пищевых волокон, белков и жиров.

За счет большого содержания витамина С и полифенолов в мякоти плода, его рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболевании, при высоком уровне холестерина в крови и анемии.

Личи практически не имеет противопоказаний к употреблению. Не следует их есть только тем людям, которые имеют индивидуальную непереносимость плода, аллергическую реакцию, повышенную кислотность.

Суточная норма личи в день для взрослых составляет 10-12 шт., а для детей 3-5 шт..

Помните, все хорошо, что в меру.