Фрукт, который поможет быстрее заснуть: есть его можно всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезные фрукты

Фрукты являются неотъемлемой частью рациона. Эксперты рекомендуют есть их всем, особенно сезонные. Стоит отметить, что все фрукты не только полезны, но некоторые и имеют дополнительные полезные свойства. 

Полезные киви

Редакция FoodOboz делится с вами полезной информацией, о том, какой фрукт благотворно влияет на сон. Информация была опубликована в издании "Mirror"

Спелые киви
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По мнению экспертов, киви очень поможет улучшить качество сна после месяца регулярного потребления. Так как этот фрукт содержит множество серотонина и антиоксидантов, а также такие витамины, как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь лечить расстройства сна, а также отрегулировать график сна. 

Польза киви

Стоит отметить, что киви можно добавлять в десерты, делать вкусные смузи и делать фруктовый салат. 

Смузи из киви 

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