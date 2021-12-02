Фруктово-медовая буженина для праздничного стола: рецепт и секреты приготовления от фудблогера
Если все ваши попытки приготовить вкусную, не сухую домашнюю буженину заканчивались неудачей – не повод больше никогда не готовить это блюдо. Все элементарно – выберите просто наилучший рецепт, качественные продукты и пробуйте еще.
Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного праздничного блюда – фруктово-медовая буженина с медом и киви, которая станет самым настоящим украшением стола.
Маринад:
масло грецкого ореха со смесью перцев или кунжутной – 3 ст. л.
соль – по вкусу
лавровый лист – 1-2 шт.
киви – 3 шт.
свинина – 2 кг
Глазурь:
сливочное масло – 50 г
мед – 2 ст. л.
бальзамический уксуса – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Глазурь: все ингредиенты добавляем в разогретую сковородку и мешаем 5 минут, выключите огонь, оставьте соус остывать.
2. Мясо: замаринуйте на сутки, за час до приготовления натереть мякотью киви.
3. После – переложите в форму для запекания и сверху полейте глазурью.
4. Запекайте около 1,5 часа при 200 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: