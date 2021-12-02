Фруктово-медовая буженина для праздничного стола: рецепт и секреты приготовления от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя буженина

Если все ваши попытки приготовить вкусную, не сухую домашнюю буженину заканчивались неудачей – не повод больше никогда не готовить это блюдо. Все элементарно – выберите просто наилучший рецепт, качественные продукты и пробуйте еще.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного праздничного блюда – фруктово-медовая буженина с медом и киви, которая станет самым настоящим украшением стола.

Рецепт буженины

Маринад:

  • масло грецкого ореха со смесью перцев или кунжутной – 3 ст. л.

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  • соль – по вкусу

  • лавровый лист – 1-2 шт.

Маринад для мяса

  • киви – 3 шт.

  • свинина – 2 кг

Глазурь:

Как приготовить вкусную буженину дома

  • сливочное масло – 50 г

  • мед – 2 ст. л.

  • бальзамический уксуса – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Глазурь: все ингредиенты добавляем в разогретую сковородку и мешаем 5 минут, выключите огонь, оставьте соус остывать.

Приготовление домашней буженины

2. Мясо: замаринуйте на сутки, за час до приготовления натереть мякотью киви.

Как правильно приготовить буженину

3. После – переложите в форму для запекания и сверху полейте глазурью.

Домашняя буженина

4. Запекайте около 1,5 часа при 200 С.

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