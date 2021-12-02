Фруктово-медовая буженина для праздничного стола: рецепт и секреты приготовления от фудблогера

Если все ваши попытки приготовить вкусную, не сухую домашнюю буженину заканчивались неудачей – не повод больше никогда не готовить это блюдо. Все элементарно – выберите просто наилучший рецепт, качественные продукты и пробуйте еще.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусного праздничного блюда – фруктово-медовая буженина с медом и киви, которая станет самым настоящим украшением стола.

Маринад:

масло грецкого ореха со смесью перцев или кунжутной – 3 ст. л.

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соль – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

киви – 3 шт.

свинина – 2 кг

Глазурь:

сливочное масло – 50 г

мед – 2 ст. л.

бальзамический уксуса – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Глазурь: все ингредиенты добавляем в разогретую сковородку и мешаем 5 минут, выключите огонь, оставьте соус остывать.

2. Мясо: замаринуйте на сутки, за час до приготовления натереть мякотью киви.

3. После – переложите в форму для запекания и сверху полейте глазурью.

4. Запекайте около 1,5 часа при 200 С.

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