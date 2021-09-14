Фуд-корт – в чем популярность главного конкурента ресторанов

На сегодняшний день, у ресторанов и кафе появился новый конкурент – фуд-корт. В нем можно найти разнообразную еду на любой вкус, а главное – все в одном месте. Людям настолько полюбилась эта идея, что другие общепиты начали отходить на второй план.

Где появился первый в истории фуд-корт и в чем секреты популярности ресторанных двориков – расскажет редакция FoodOboz.

Где появился первый фуд-корт?

Первый фуд-корт появился еще в 1971 году в одном из Нью-Йоркских торговых центров. Впрочем, дворик быстро потерпел фиаско из-за малой территории и выбор продукции. Но уже в 1974 году та же компания снова попыталась открыть фуд-корт. И на этот раз успешно. Следовательно, было начато мировую моду на ресторанные дворики в торговых центрах.

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Больше всего посетителям нравилось то, что они имеют возможность быстро, недорого и главное – разнообразно перекусить. Правда, в основном фастфуд.

Секреты популярности фуд-кортов

Считается, что ресторанные дворики объединяют четыре основные требования к пище:

Мировые блюда, популярная кухня, вкусная и качественная еда. Сейчас практически везде можно попробовать хороший кофе, стейки, суши, морепродукты, точки с веганский и полезной едой. Следующее преимущество – многообразие – чтобы не было грустно и всегда хотелось возвращаться обратно. Это очень удобно, когда в одном месте, но в разных точках можно взять по одному блюду. И это вовсе не ресторан или кафе с одным меню. Ведь, где вкусно варят суп или кофе, а где – жарят беспроигрышный стейк. Это все дело вкуса. Уважение к собственной концепции и бренда. То есть, в фуд-кортах вряд ли встретишь заоблачные цены, а выдача заказов, как и раньше, занимает 10-15 минут на одно блюдо. Стильный интерьер. Формат ресторанных двориков – это всегда об удовлетворении и очень часто об общении. Сюда приходят на бизнес-ланчи, встречи с друзьями да и просто обедают семьями. Можно быть уверенным, что абсолютно каждый найдет что-то для себя: на свой вкус и кошелек.

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