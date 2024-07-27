Фунчоза с овощами и говядиной – это очень вкусное и универсальное блюдо. Оно отлично как в горячем, так и в холодном виде и может подаваться к завтраку, обеду и даже ужину. В нем гармонично сочетаются рисовые макароны, овощи и мясо, в результате чего образуется невероятный вкус, который никого не оставит равнодушным.

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Именно так считает фудблогер Лиза Глинская. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить фунчозу с овощами и говядиной.

Ингредиенты

Фунчоза – 200 гр

Телятина – 200 гр

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Болгарский перец желтый – 1 шт.

Болгарский перец красный – 1 шт.

Соль

Кунжут

Способ приготовления

1. Нарезаем телятину и овощи тоненькими полосками.

2. Обжариваем отдельно на сковороде каждый ингредиент, добавляя небольшое количество растительного масла и соль.

3. Складываем все в большую миску.

4. Отвариваем фунчозу 4-5 мин. Добавляем ее в обжаренные ингредиенты. Перемешиваем.

5. Украшаем обжаренным кунжутом.

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