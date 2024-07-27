Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем
Фунчоза с овощами и говядиной – это очень вкусное и универсальное блюдо. Оно отлично как в горячем, так и в холодном виде и может подаваться к завтраку, обеду и даже ужину. В нем гармонично сочетаются рисовые макароны, овощи и мясо, в результате чего образуется невероятный вкус, который никого не оставит равнодушным.
Именно так считает фудблогер Лиза Глинская. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить фунчозу с овощами и говядиной.
Ингредиенты
- Фунчоза – 200 гр
- Телятина – 200 гр
- Лук – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Болгарский перец желтый – 1 шт.
- Болгарский перец красный – 1 шт.
- Соль
- Кунжут
Способ приготовления
1. Нарезаем телятину и овощи тоненькими полосками.
2. Обжариваем отдельно на сковороде каждый ингредиент, добавляя небольшое количество растительного масла и соль.
3. Складываем все в большую миску.
4. Отвариваем фунчозу 4-5 мин. Добавляем ее в обжаренные ингредиенты. Перемешиваем.
5. Украшаем обжаренным кунжутом.
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