Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

Фунчоза с овощами и говядиной – это очень вкусное и универсальное блюдо. Оно отлично как в горячем, так и в холодном виде и может подаваться к завтраку, обеду и даже ужину. В нем гармонично сочетаются рисовые макароны, овощи и мясо, в результате чего образуется невероятный вкус, который никого не оставит равнодушным.

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Именно так считает фудблогер Лиза Глинская. В своем Instagram она подробно рассказала, как приготовить фунчозу с овощами и говядиной.

Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

Ингредиенты

  • Фунчоза – 200 гр
  • Телятина – 200 гр
  • Лук – 2 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Болгарский перец желтый – 1 шт.
  • Болгарский перец красный – 1 шт.
  • Соль
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Нарезаем телятину и овощи тоненькими полосками.

Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

2. Обжариваем отдельно на сковороде каждый ингредиент, добавляя небольшое количество растительного масла и соль.

Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

3. Складываем все в большую миску.

4. Отвариваем фунчозу 4-5 мин. Добавляем ее в обжаренные ингредиенты. Перемешиваем.

Фунчоза с овощами и говядиной: универсальное блюдо, которое понравится всем

5. Украшаем обжаренным кунжутом.

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РецептыЛиза Глинская

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