Идеальный ужин от диетолога – мидии с помидорами черри

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Мидии с помидорами черри

Ужин всегда должен быть легким и обязательно вкусным, а также быстрым в приготовлении. Лучше всего для ужина выбирать овощные или белковые блюда, от которых вы во-первых не наберете вес, во-вторых – не будете перегружать желудок на ночь.

Диетолог Наталья Самойленко поделилась в Instagram рецептом просто идеального ужина из мидий и помидоров черри под белым вином.

В мидии можно добавить белое сухое вино

Ингредиенты:

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • болгарский перец – 1 шт.

  • чеснок – 2-3 щуб.

  • помидоры черри – 300 г

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  • лук – 1 шт.

  • петрушка – пучок

  • мидии в раковинах – 1,5 кг

  • сухое белое вино – 250 мл

  • орегано, соль перец – по вкусу

Способ п риготовления:

  1. Лук порежьте кубиком, перец также – порежьте средними кусками, чеснок измельчите, переложите все на сковороду и жарьте около 2-3 минут на оливковом масле.

  2. Добавьте помидоры черри и готовьте еще 4 мин, чтобы помидоры хорошо прогрелись и отдали свой сок.

  3. Добавьте в кастрюлю мидии и специи по вкусу.

  4. Затем налейте 250 мл сухого вина, накройте крышкой и готовьте 4-5 мин, пока мидии не откроются.

  5. Добавьте петрушки и подавайте на стол.

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