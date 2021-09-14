Идеальный ужин от диетолога – мидии с помидорами черри

Ужин всегда должен быть легким и обязательно вкусным, а также быстрым в приготовлении. Лучше всего для ужина выбирать овощные или белковые блюда, от которых вы во-первых не наберете вес, во-вторых – не будете перегружать желудок на ночь.

Диетолог Наталья Самойленко поделилась в Instagram рецептом просто идеального ужина из мидий и помидоров черри под белым вином.

Ингредиенты:

оливковое масло – 2-3 ст. л.

болгарский перец – 1 шт.

чеснок – 2-3 щуб.

помидоры черри – 300 г

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лук – 1 шт.

петрушка – пучок

мидии в раковинах – 1,5 кг

сухое белое вино – 250 мл

орегано, соль перец – по вкусу

Способ п риготовления:

Лук порежьте кубиком, перец также – порежьте средними кусками, чеснок измельчите, переложите все на сковороду и жарьте около 2-3 минут на оливковом масле. Добавьте помидоры черри и готовьте еще 4 мин, чтобы помидоры хорошо прогрелись и отдали свой сок. Добавьте в кастрюлю мидии и специи по вкусу. Затем налейте 250 мл сухого вина, накройте крышкой и готовьте 4-5 мин, пока мидии не откроются. Добавьте петрушки и подавайте на стол.

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