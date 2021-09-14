Идеальный ужин от диетолога – мидии с помидорами черри
Ужин всегда должен быть легким и обязательно вкусным, а также быстрым в приготовлении. Лучше всего для ужина выбирать овощные или белковые блюда, от которых вы во-первых не наберете вес, во-вторых – не будете перегружать желудок на ночь.
Диетолог Наталья Самойленко поделилась в Instagram рецептом просто идеального ужина из мидий и помидоров черри под белым вином.
Ингредиенты:
оливковое масло – 2-3 ст. л.
болгарский перец – 1 шт.
чеснок – 2-3 щуб.
помидоры черри – 300 г
лук – 1 шт.
петрушка – пучок
мидии в раковинах – 1,5 кг
сухое белое вино – 250 мл
орегано, соль перец – по вкусу
Способ п риготовления:
Лук порежьте кубиком, перец также – порежьте средними кусками, чеснок измельчите, переложите все на сковороду и жарьте около 2-3 минут на оливковом масле.
Добавьте помидоры черри и готовьте еще 4 мин, чтобы помидоры хорошо прогрелись и отдали свой сок.
Добавьте в кастрюлю мидии и специи по вкусу.
Затем налейте 250 мл сухого вина, накройте крышкой и готовьте 4-5 мин, пока мидии не откроются.
Добавьте петрушки и подавайте на стол.
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