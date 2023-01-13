Гадания на Василия: рассказываем, что положить в вареники "с сюрпризом"

Старый Новый год – праздник, который отмечают по юлианскому календарю с 13 на 14 января. В канун праздника хозяйки готовят разные, вкусные блюда, среди которых особое место занимаю вареники с разными начинками, а еще с сюрпризом.

Редакция FoodOboz расскажет вам, с чем приготовить вареники на Старый Новый год, чтобы они были вкусными.

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Начинка для вареников с сюрпризом на Старый Новый год, значение каждой

творог – обязательно расширится круг друзей

гречка – ждите приятных новостей, связанных с доходом

фасоль – в семье будет пополнение

капуста – прибудут деньги

картофель – карьерный рост

вишня – удача

В виде сюрпризов в вареники можно добавить:

Апельсин

Кто выберет вареник с апельсином, у того будет очень удачный год, с очень хорошей денежной прибылью.

Грецкий орех

Кто съест такой вареник, будет здоров весь год, так как грецкий орех – символ здоровья.

Морковь

Этот "подарок" в варениках сулит новые знакомства тому, кто выбрал именно такой вареник.

Грибы

Кто выберет вареник с таким сюрпризом, может соединить свою жизнь семейными узами в новом году.

Горох

В доме человека, которому он попадется, целый год будет тепло, уютно и радостно.

Черный перец горошком

Человека, которому попадет такой вареник, в новом году ждут разные события, острые ощущения и много ярких эмоций.

Лавровый лист

Это символ успеха, и человека, который нашел в вареники именно его, ждет целый год успех в делах и повышение в должности.

Мед

Мед символизирует здоровье, и человек, которому попадет такой вареник можно быть уверенным в крепком здоровье целый год.

Пшеница

Все, кому попадет вареник с пшеницей, год будет щедрым на подарки судьбы.

Карамель

Вытащив такой вареник, будьте уверены – в этом году вам обеспечена встреча со второй половинкой.

Клюква

Эта кислая ягода предвещает перемены в жизни. Какими они будут приятными или не очень, зависит от человека.

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