Гадания на Василия: рассказываем, что положить в вареники "с сюрпризом"
Старый Новый год – праздник, который отмечают по юлианскому календарю с 13 на 14 января. В канун праздника хозяйки готовят разные, вкусные блюда, среди которых особое место занимаю вареники с разными начинками, а еще с сюрпризом.
Редакция FoodOboz расскажет вам, с чем приготовить вареники на Старый Новый год, чтобы они были вкусными.
Начинка для вареников с сюрпризом на Старый Новый год, значение каждой
- творог – обязательно расширится круг друзей
- гречка – ждите приятных новостей, связанных с доходом
- фасоль – в семье будет пополнение
- капуста – прибудут деньги
- картофель – карьерный рост
- вишня – удача
В виде сюрпризов в вареники можно добавить:
Апельсин
Кто выберет вареник с апельсином, у того будет очень удачный год, с очень хорошей денежной прибылью.
Грецкий орех
Кто съест такой вареник, будет здоров весь год, так как грецкий орех – символ здоровья.
Морковь
Этот "подарок" в варениках сулит новые знакомства тому, кто выбрал именно такой вареник.
Грибы
Кто выберет вареник с таким сюрпризом, может соединить свою жизнь семейными узами в новом году.
Горох
В доме человека, которому он попадется, целый год будет тепло, уютно и радостно.
Черный перец горошком
Человека, которому попадет такой вареник, в новом году ждут разные события, острые ощущения и много ярких эмоций.
Лавровый лист
Это символ успеха, и человека, который нашел в вареники именно его, ждет целый год успех в делах и повышение в должности.
Мед
Мед символизирует здоровье, и человек, которому попадет такой вареник можно быть уверенным в крепком здоровье целый год.
Пшеница
Все, кому попадет вареник с пшеницей, год будет щедрым на подарки судьбы.
Карамель
Вытащив такой вареник, будьте уверены – в этом году вам обеспечена встреча со второй половинкой.
Клюква
Эта кислая ягода предвещает перемены в жизни. Какими они будут приятными или не очень, зависит от человека.
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