Галета – это один из самых простых пирогов, который можно готовить с соленой и сладкой начинкой. Следует отметить, что самым главным в выпечке является тесто, которое в идеале должно быть хрустящим и рассыпчатым.

Фудблогер Виктория с ником vika_tasty на своей странице в Instagram поделилась рецептом галеты с черешней, тесто для которой готовится без яиц, масла и молочных продуктов.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 250 г

холодная вода – 125 мл

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масло растительное – 6,5 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Начинка:

черешня – 400 г

крахмал – 2 ч. л.

сахар – 2-3 ст. л.

яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать воду с растительным маслом. Отдельно смешать сухие ингредиенты. Теперь смешать две массы между собой и замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.

2. Тем временем приготовить начинку. Для этого из черешни нужно достать косточки, затем смешать ягодки с сахаром и крахмалом.

3. На этом шаге необходимо поделить тесто на 2 части. Одну из них тонко раскатать в круг (делать лучше сразу на пергаменте).

4. На середину теста выложить начинку, не доходя до боков. Эти стороны нужно завернуть внутрь, но так чтобы была видна начинка.

5. Смазать тесто яйцом. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут. Готово!

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