Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении
Галета с грушей и сыром станет идеальным завтраком или перекусом. Это вкусный, питательный и ароматный вид выпечки, который не оставит равнодушным ни одного любителя интересного сочетания вкусов.
Рецептом быстрого приготовления галеты поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, какой сыр лучше всего попробовать вместе с грушей.
Ингредиенты
- Мука – 200 гр
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 80 гр
- Яйцо – 1 шт
- Холодная вода (добавить в тесто, если не лепится вместе) – 30 мл
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр – 250 гр
- Сахар – 1-3 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Яйцо – 1 шт
- Груша – 2 шт
- Миндальные хлопья
Способ приготовления
1.Муку, сахар и щепотку соли помещаем в чашу блендера. Добавляем сливочное масло и перебиваем.
2. Получившуюся смесь выкладываем в глубокую емкость, добавляем яйцо и замешиваем тесто.
3. Если тесто не лепится, добавляем 30 мл воды и снова замешиваем.
4. Готовое тесто выкладываем на пергамент, присыпаем мукой и раскатываем.
5. Готовим начинку. К крем-сыру добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал и яйцо. Хорошо перемешиваем и выкладываем на тесто.
6. Снимаем шкурку с груши, нарезаем и выкладываем на сыр.
7. Края теста заворачиваем внутрь, придавая изделию форму галеты.
8. Смазываем тесто желтком и отправляем галету выпекаться в течение 30-35 минут при 180 градусах.
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