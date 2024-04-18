Галета с грушей и сыром станет идеальным завтраком или перекусом. Это вкусный, питательный и ароматный вид выпечки, который не оставит равнодушным ни одного любителя интересного сочетания вкусов.

Рецептом быстрого приготовления галеты поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, какой сыр лучше всего попробовать вместе с грушей.

Ингредиенты

Мука – 200 гр

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Сливочное масло – 80 гр

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Яйцо – 1 шт

Холодная вода (добавить в тесто, если не лепится вместе) – 30 мл

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр – 250 гр

Сахар – 1-3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Кукурузный крахмал – 20 гр

Яйцо – 1 шт

Груша – 2 шт

Миндальные хлопья

Способ приготовления

1.Муку, сахар и щепотку соли помещаем в чашу блендера. Добавляем сливочное масло и перебиваем.

2. Получившуюся смесь выкладываем в глубокую емкость, добавляем яйцо и замешиваем тесто.

3. Если тесто не лепится, добавляем 30 мл воды и снова замешиваем.

4. Готовое тесто выкладываем на пергамент, присыпаем мукой и раскатываем.

5. Готовим начинку. К крем-сыру добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал и яйцо. Хорошо перемешиваем и выкладываем на тесто.

6. Снимаем шкурку с груши, нарезаем и выкладываем на сыр.

7. Края теста заворачиваем внутрь, придавая изделию форму галеты.

8. Смазываем тесто желтком и отправляем галету выпекаться в течение 30-35 минут при 180 градусах.

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