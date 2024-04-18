Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

Галета с грушей и сыром станет идеальным завтраком или перекусом. Это вкусный, питательный и ароматный вид выпечки, который не оставит равнодушным ни одного любителя интересного сочетания вкусов.

Рецептом быстрого приготовления галеты поделилась фудблогер Наталья Жук. В Instagram она рассказала, какой сыр лучше всего попробовать вместе с грушей.

Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

Ингредиенты

  • Мука – 200 гр
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 80 гр
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  • Яйцо – 1 шт
  • Холодная вода (добавить в тесто, если не лепится вместе) – 30 мл

Ингредиенты для начинки

  • Крем-сыр – 250 гр
  • Сахар – 1-3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Кукурузный крахмал – 20 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Груша – 2 шт
  • Миндальные хлопья

Способ приготовления

1.Муку, сахар и щепотку соли помещаем в чашу блендера. Добавляем сливочное масло и перебиваем.

2. Получившуюся смесь выкладываем в глубокую емкость, добавляем яйцо и замешиваем тесто.

3. Если тесто не лепится, добавляем 30 мл воды и снова замешиваем.

4. Готовое тесто выкладываем на пергамент, присыпаем мукой и раскатываем.

Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

5. Готовим начинку. К крем-сыру добавляем сахар, ванильный сахар, крахмал и яйцо. Хорошо перемешиваем и выкладываем на тесто.

6. Снимаем шкурку с груши, нарезаем и выкладываем на сыр.

Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

7. Края теста заворачиваем внутрь, придавая изделию форму галеты.

Галета с грушей и сыром: нереально вкусная и очень простая в приготовлении

8. Смазываем тесто желтком и отправляем галету выпекаться в течение 30-35 минут при 180 градусах.

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