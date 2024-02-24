Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны
Выпечка на основе творожного теста с вишневой начинкой – именно то, что нужно, когда просто не можешь дождаться весны. Она придаст настроение и желание как можно быстрее попасть под первые весенние лучики.
Рецептом галеты с вишней на сырном тесте поделилась фублогер с ником recepti_dariko. В Instagram она поведала, как просто приготовить этот кулинарный шедевр.
Ингредиенты для галеты
- Мука – 120 гр
- Сахарная пудра – 10 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Масло – 70 гр
- Сыр кисломолочный – 100 гр
- Желток – 1 шт
Ингредиенты для начинки
- Вишня – 300 гр
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
- Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- Молоко – 1 ст.л.
Ингредиенты
1.Муку, разрыхлитель и сахарную пудру помещаем в чашу блендера. Натираем холодное сливочное масло и делаем крошку.
2. Добавляем творог и замешиваем тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.
3. Замороженную вишню без косточек смешиваем с сахарной пудрой и крахмалом. Тщательно перемешиваем.
4. Вынимаем тесто и раскатываем его сразу на пергаменте. Нужно образовать круг диаметром 27 см.
5. Перекладываем тесто вместе с пергаментом на противень. Добавляем начинку и заворачиваем галету.
6. Натираем молоком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.
7. Вынимаем галету из духовки, даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.
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