Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

Выпечка на основе творожного теста с вишневой начинкой – именно то, что нужно, когда просто не можешь дождаться весны. Она придаст настроение и желание как можно быстрее попасть под первые весенние лучики.

Рецептом галеты с вишней на сырном тесте поделилась фублогер с ником recepti_dariko. В Instagram она поведала, как просто приготовить этот кулинарный шедевр.

Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

Ингредиенты для галеты

  • Мука – 120 гр
  • Сахарная пудра – 10 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
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  • Масло – 70 гр
  • Сыр кисломолочный – 100 гр
  • Желток – 1 шт

Ингредиенты для начинки

  • Вишня – 300 гр
  • Сахарная пудра – 1 ст.л.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • Молоко – 1 ст.л.

Ингредиенты

1.Муку, разрыхлитель и сахарную пудру помещаем в чашу блендера. Натираем холодное сливочное масло и делаем крошку.

Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

2. Добавляем творог и замешиваем тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.

Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

3. Замороженную вишню без косточек смешиваем с сахарной пудрой и крахмалом. Тщательно перемешиваем.

4. Вынимаем тесто и раскатываем его сразу на пергаменте. Нужно образовать круг диаметром 27 см.

5. Перекладываем тесто вместе с пергаментом на противень. Добавляем начинку и заворачиваем галету.

Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

6. Натираем молоком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.

7. Вынимаем галету из духовки, даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.

Галета с вишней на творожном тесте: десерт для тех, кто не может дождаться весны

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