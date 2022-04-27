Простейшая и вкусная галета с яблоками: как приготовить десерт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Простейшая и вкусная галета с яблоками: как приготовить десерт

Галета с яблоками – это, пожалуй, самый простой яблочный пирог, который только можно приготовить. Без лишних хлопот с тестом и всего за считанные минуты вы получите очень ароматный десерт с сочной начинкой, который просто тает во рту.

Фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом галеты с яблоками.

Рецепт галеты с яблоками

Ингредиенты:

  • мука – 200 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • растительное масло – 80 мл

  • горячая вода – 80 мл

Простой пирог с яблоками к чаю
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  • сахар – 2 ст. л.

  • яблоки – 4 шт

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В яблоках вырезать сердцевину и нарезать фрукт тонкими полосками.

2. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и соль.

3. Добавить растительное масло и воду. Замесить мягкое тесто.

Тесто для галеты

4. Тесто раскатать (не слишком тонко), выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Не доходя до краев выложить плотно яблоки. Посыпать сахаром и корицей.

6. Завернуть бока теста внутрь.

Пирог галета с яблоками

7. Выпекать до готовности и золотистой корочки. Посыпать пудрой.

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