Галета с яблоками – это, пожалуй, самый простой яблочный пирог, который только можно приготовить. Без лишних хлопот с тестом и всего за считанные минуты вы получите очень ароматный десерт с сочной начинкой, который просто тает во рту.

Фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом галеты с яблоками.

Ингредиенты:

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

растительное масло – 80 мл

горячая вода – 80 мл

Видео дня

сахар – 2 ст. л.

яблоки – 4 шт

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В яблоках вырезать сердцевину и нарезать фрукт тонкими полосками.

2. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и соль.

3. Добавить растительное масло и воду. Замесить мягкое тесто.

4. Тесто раскатать (не слишком тонко), выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Не доходя до краев выложить плотно яблоки. Посыпать сахаром и корицей.

6. Завернуть бока теста внутрь.

7. Выпекать до готовности и золотистой корочки. Посыпать пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: