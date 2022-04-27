Простейшая и вкусная галета с яблоками: как приготовить десерт
Галета с яблоками – это, пожалуй, самый простой яблочный пирог, который только можно приготовить. Без лишних хлопот с тестом и всего за считанные минуты вы получите очень ароматный десерт с сочной начинкой, который просто тает во рту.
Фудблогер Алина (alinka.food_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом галеты с яблоками.
Ингредиенты:
мука – 200 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
растительное масло – 80 мл
горячая вода – 80 мл
сахар – 2 ст. л.
яблоки – 4 шт
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В яблоках вырезать сердцевину и нарезать фрукт тонкими полосками.
2. Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и соль.
3. Добавить растительное масло и воду. Замесить мягкое тесто.
4. Тесто раскатать (не слишком тонко), выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Не доходя до краев выложить плотно яблоки. Посыпать сахаром и корицей.
6. Завернуть бока теста внутрь.
7. Выпекать до готовности и золотистой корочки. Посыпать пудрой.
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