Галета со сливами и персиками: готовим простой французский десерт
Галета со сливами и персиками – это отличный вариант готовящегося элементарно просто десерта. Кушанье пришло к нам из Франции, где для начинки используются любые сезонные фрукты и ягоды.
Как правильно приготовить тесто для галеты в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed. Она также показала, как правильно подготовить фрукты и с чем лучше подавать этот вид выпечки.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Масло сливочное холодное – 125 гр
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст.л.
- Ледяная вода – 50 мл
Ингредиенты для начинки
- Сливы – 4 шт
- Персики – 1 шт
Дополнительные ингредиенты
- Миндаль – 50 гр
- Желток – 1 шт
- Мороженое – для подачи
Способ приготовления
1. Масло холодное нарезаем мелкими кубиками.
2. Муку, соль, сахар и масло совмещаем в емкости и быстро перемешиваем в крошку руками.
3. Добавляем воду и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и не прилипать к рукам.
4. Отправляем в холодильную на 20 минут.
5. Моем и режем фрукты.
6. Раскатываем тесто. Внутрь выкладываем начинку и заворачиваем бортики.
7. Смазываем желтком и посыпаем измельченным миндалем.
8. Ставим в разогретую до 180 духовку. Выпекаем в течение 35 минут.
9. Подаем с мороженым.
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