Галета со сливами и персиками – это отличный вариант готовящегося элементарно просто десерта. Кушанье пришло к нам из Франции, где для начинки используются любые сезонные фрукты и ягоды.

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Как правильно приготовить тесто для галеты в Instagram рассказала фудблогер с ником tastystories.feed. Она также показала, как правильно подготовить фрукты и с чем лучше подавать этот вид выпечки.

Ингредиенты для теста

Мука – 200 гр

Масло сливочное холодное – 125 гр

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст.л.

Ледяная вода – 50 мл

Ингредиенты для начинки

Сливы – 4 шт

Персики – 1 шт

Дополнительные ингредиенты

Миндаль – 50 гр

Желток – 1 шт

Мороженое – для подачи

Способ приготовления

1. Масло холодное нарезаем мелкими кубиками.

2. Муку, соль, сахар и масло совмещаем в емкости и быстро перемешиваем в крошку руками.

3. Добавляем воду и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и не прилипать к рукам.

4. Отправляем в холодильную на 20 минут.

5. Моем и режем фрукты.

6. Раскатываем тесто. Внутрь выкладываем начинку и заворачиваем бортики.

7. Смазываем желтком и посыпаем измельченным миндалем.

8. Ставим в разогретую до 180 духовку. Выпекаем в течение 35 минут.

9. Подаем с мороженым.

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