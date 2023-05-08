Гамула: забытый украинскийяблочный десерт, который следует приготовить
"Гамула" – это традиционное забытое блюдо украинской кухни, которое появилось и было особенно популярное на Востоке Украины еще в 18 веке. Она являет собой вкусный десерт из яблок, которые запекали в виде пюре и подавали с корицей или медом. Говорят, что гамула очень полезная и даже обладает целебными свойствами. Неудивительно, что в свое время она помогала вылечить людям заболевания желудка и кишечника.
Редакция FoodOboz поделится с вами простым рецептом забытого десерта из яблок – гамулы.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг
- пшеничная мука – 1 ст. л.
- мед
- корица
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить от кожуры и порезать дольками. Выложить на противень и запечь в духовке до золотистости.
2. Запеченные яблоки перетереть через сито и перемешать получившуюся массу. Она будет напоминать пюре.
3. К пюре добавить муку и снова перемешать. Вылить в форму для запекания.
4. Запекать в духовке при 100 градусах 1 час.
5. Готовую гамму подавать с медом и корицей.
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