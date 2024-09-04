Для многих людей бананы являются неотъемлемой частью рациона, поэтому важно, чтобы они всегда были в холодильнике. Но, срок хранения бананов обычно достаточно короткий – всего 2-3 дня, если покупать их уже желтыми.

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Если же покупать бананы еще зелеными, они будут лежать в холодильнике на несколько дней дольше. Но, в таком случае, существует риск, что они совсем не созреют. Нежная кожура бананов легко повреждается, что может повлиять на качество плодов внутри и сократить срок службы. Где держать бананы, чтобы они были свежими более 10 дней, разбирался Express.

Кейт Холл, гуру пищи и основатель The Full Freezer, утверждает, что такой метод действительно существует. Когда бананы достигнут идеального оттенка, просто уберите их в холодильник подальше от других фруктов. Она также рекомендует замораживать бананы. Просто снимите с них шкурку, нарежьте не удобные куски и храните в пленке в морозильной камере. Замороженные бананы можно использовать для изготовления десертов и смузи.

А вот Сара Брайден, профессиональный пекарь и шеф-повар, рассказала, как правило, должны созревать зеленые бананы. Для этого их следует положить в пакет и просто немного подождать. Содержащиеся в этом фрукте газы самостоятельно сделают все дело. А когда бананы созрели, снимите пакет и переложите их в холодильник. Там они убережутся от почернения.

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