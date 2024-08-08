Где в квартире лучше хранить чеснок: делимся советами
Чеснок является одним из самых востребованных специй, как в сыром, так и в сухом виде. Чаще всего его добавляют в мясные блюда, а также при приготовлении консервации.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить чеснок в квартире, чтобы он не портился.
Где хранить чеснок в квартире
Целый не чищенный чеснок лучше хранить не в холодильнике, а в сетчатом мешке, который хорошо пропускает воздух. Стоит отметить, что хранить их нужно в сухом, темном помещении, где температура не более 15-18 С и не больше 2-3 месяцев.
Где хранить очищенный чеснок
Выложите очищенный чеснок в банку, добавьте оливковое масло и храните в холодильнике не более 2-х суток, больше хранить такую смесь нельзя!
В чем нельзя хранить чеснок
Пластиковые и полиэтиленовые пакеты использовать нельзя, у них чеснок очень быстро испортиться!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: