Чеснок является одним из самых востребованных специй, как в сыром, так и в сухом виде. Чаще всего его добавляют в мясные блюда, а также при приготовлении консервации.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить чеснок в квартире, чтобы он не портился.

Где хранить чеснок в квартире

Целый не чищенный чеснок лучше хранить не в холодильнике, а в сетчатом мешке, который хорошо пропускает воздух. Стоит отметить, что хранить их нужно в сухом, темном помещении, где температура не более 15-18 С и не больше 2-3 месяцев.

Где хранить очищенный чеснок

Выложите очищенный чеснок в банку, добавьте оливковое масло и храните в холодильнике не более 2-х суток, больше хранить такую смесь нельзя!

В чем нельзя хранить чеснок

Пластиковые и полиэтиленовые пакеты использовать нельзя, у них чеснок очень быстро испортиться!

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