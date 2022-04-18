Генеральское сало – одна из гастрономических визитных карточек Украины. Оно обязательно должно быть в меру жирным и с прослойками мяса. Но если на рынке вам предлагают приобрести такой продукт – это настоящий маркетинговый ход, ведь генеральским сало становится только после приготовления. Если же приобрести сало в сыром виде – его очень легко засолить в домашних условиях.

Идея приготовления генеральского сала в домашних условиях опубликована на странице zagashnyk_idej в Instagram.

Ингредиенты:

подбрюшина – 4 кусочка по 20-30 см

вода – 3 литра

соль – 6 ст.л

сахар – 1 ст.л

лавровые листья – 3 шт

перец горошком

красный перец или горчица – 1 ст.л

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Способ приготовления:

1. Воду вскипятить, закинуть туда все специи, соль, прокипятить 5 мин.

2. Выключить кастрюлю.

3. Осторожно погрузить туда подбрюшину.

4. Закрыть, закутать в одеяло, поставить на подоконник.

5. Оставить на 3 дня.

6. Вынуть, вытереть насухо и можно кушать.

7. Сохраняется в морозилке.

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