Генеральское сало в домашних условиях: почему на рынке невозможно купить такой деликатес

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Генеральское сало в домашних условиях: почему на рынке невозможно купить такой деликатес

Генеральское сало – одна из гастрономических визитных карточек Украины. Оно обязательно должно быть в меру жирным и с прослойками мяса. Но если на рынке вам предлагают приобрести такой продукт – это настоящий маркетинговый ход, ведь генеральским сало становится только после приготовления. Если же приобрести сало в сыром виде – его очень легко засолить в домашних условиях.

Идея приготовления генеральского сала в домашних условиях опубликована на странице zagashnyk_idej в Instagram.

Приготовление генеральского сала в домашних условиях

Ингредиенты:

  • подбрюшина – 4 кусочка по 20-30 см

  • вода – 3 литра

  • соль – 6 ст.л

  • сахар – 1 ст.л

  • лавровые листья – 3 шт

  • перец горошком

  • красный перец или горчица – 1 ст.л

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Рассол для приготовления сала

Способ приготовления:

1. Воду вскипятить, закинуть туда все специи, соль, прокипятить 5 мин.

2. Выключить кастрюлю.

3. Осторожно погрузить туда подбрюшину.

Замачивание сала в рассоле

4. Закрыть, закутать в одеяло, поставить на подоконник.

5. Оставить на 3 дня.

6. Вынуть, вытереть насухо и можно кушать.

Готовое генеральское сало после вымачивания

7. Сохраняется в морозилке.

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