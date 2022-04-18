Генеральское сало в домашних условиях: почему на рынке невозможно купить такой деликатес
Генеральское сало – одна из гастрономических визитных карточек Украины. Оно обязательно должно быть в меру жирным и с прослойками мяса. Но если на рынке вам предлагают приобрести такой продукт – это настоящий маркетинговый ход, ведь генеральским сало становится только после приготовления. Если же приобрести сало в сыром виде – его очень легко засолить в домашних условиях.
Идея приготовления генеральского сала в домашних условиях опубликована на странице zagashnyk_idej в Instagram.
Ингредиенты:
подбрюшина – 4 кусочка по 20-30 см
вода – 3 литра
соль – 6 ст.л
сахар – 1 ст.л
лавровые листья – 3 шт
перец горошком
красный перец или горчица – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Воду вскипятить, закинуть туда все специи, соль, прокипятить 5 мин.
2. Выключить кастрюлю.
3. Осторожно погрузить туда подбрюшину.
4. Закрыть, закутать в одеяло, поставить на подоконник.
5. Оставить на 3 дня.
6. Вынуть, вытереть насухо и можно кушать.
7. Сохраняется в морозилке.
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