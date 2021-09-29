Гениальные лайфхаки на кухне, которые помогут даже опытным хозяйкам: ТОП-5

Гениальные лайфхаки для кухни – это не только рецепты быстрого приготовления теста для пиццы или пирога. Очень часто хозяйки думают над тем как продлить "жизнь" соуса или чем заменить растительное масло в блюдах. И даже самые опытные хозяйки, не зная многих нюансов, могут допускать множество ошибок.

Редакция FoodOboz подготовила 5 лайфхаков для кухни, которые точно пригодятся в хозяйстве.

Вода – залог свежего гуакамоле

Все знают, что кисло-сладкий соус гуакамоле быстро теряет аромат и насыщенность цвета, вступая в контакт с кислородом. Для того, чтобы предотвратить это и хоть немного продлить срок годности соуса, нужно переложить его в герметичный контейнер и сверху полить водой. При употреблении ее следует просто слить.

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"Вторая жизнь" хлеба

Долго говорить не будем. Для того, чтобы хлеб как можно дольше сохранялся свежим и не черствел положите рядом с буханкой кусок сырого картофеля, яблоко или немного соли.

Размягчить масло поможет бокал

Очень часто бывает так, что перед приготовлением мы забываем вынуть масло с холодильника. Но исправить этот инцидент не так уж и трудно. А поможет в этом обычный бокал. Его нужно подержать несколько секунд под горячей водой, а затем накрыть им масло.

Сливочное масло – альтернатива растительному маслу

А как часто у вас бывает так, что вроде и готовили, следуя пропорциям, а блюда все равно выходят "никакими" на вкус? В таком случае попробуйте заменить растительное масло на сливочное масло. Плотная консистенция, богатый вкус и насыщенный аромат в блюде гарантированы.

Выдавить лимонный сок можно проще

Итак, решили вы приготовить вкусный пирог или салат и видите в рецепте хорошо знакомое – "лимонный сок". И сразу начинаете собираться с силами, чтобы "заполучить" нужный ингредиент. Но зачем усложнять себе жизнь, если можно совсем этого не делать? Выжать лимонный сок можно гораздо проще, чем вы думаете. Достаточно надавить на лимон и несколько минут покачать его на твердой поверхности.

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