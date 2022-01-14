Главные ошибки в питании, которые допускает каждый

Сначала я хотела начать со слов "все хотят быть здоровыми", но подумала, что не стоит идеализировать всех и начинаю иначе.

Никто не любит болеть. Особенно если заболевание сопровождается дискомфортом, болью и болезнь затягивается надолго.

Большинство людей хотят быть здоровыми. Еще какая-то часть из них интересуется темой здоровья, питания, ментального здоровья, физической активности и сна.

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Про харчування пишуть так багато, тема суперпопулярна, тому в "дієтологах" і колишні юристи, податківці, бухгалтери, які особливо багато пишуть про заборони, правила і обмеження, і вихваляють продукти, які не мають високої біологічної цінності, приміром, рослинне молоко магазинного розливу, чи продукти, які є дуже дорогими і без яких повністю можна обійтися і бути здоровим, як насіння чіа, кіноа, чай матча, псиліум, артишок тощо.

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А от що справді є вкрай важливим для збереження хорошого функціонального стану тканин та органів, то це наступне.

1. Спосіб приготування їжі. Смажена, сильно запечена або приготована на грилі до рум’яної скоринки, хоч і не дає ніяких моментально відчутних наслідків для здоров’я, проте негативно впливає на роботу клітин, створює навантаження на систему детоксикації організму. Щоб варена або запечена їжа більше смакувала, додавайте до неї різні соуси: кисло-солодкі з ягід та фруктів, гірчицю, йогуртові з часником, пряними травами, лимонним соком, бальзамічний оцет, посипайте тертим сиром пармезан.

2. Багато концентрованих солодощів. Одна справа — з'їсти раз на тиждень домашній кекс із ягодами чи яблучний штрудель з корицею з мінімумом цукру, за умови високої фізичної активності, інша — щодня випивати пляшку солодкого напою, їсти печиво та цукерки і мало рухатися. Надмір цукру токсично діє на тканини, цей стан називається глюкозотоксичністю. Надмір вуглеводів (а до них відносяться і всі вироби із білого борошна) стимулює утворення жиру, в першу чергу, в печінці, що сприяє розвитку стеатозу (ожиріння печінки), а в подальшому — ушкодження тканин організму (судин, нервових волокон, кришталика, нирок, підшлункової залози).

3. Мало клітковини (харчових волокон). Сучасні продукти харчування (хліб, макарони, крупи швидкого приготування) містять недостатньо розчинної клітковини (пектинів) та нерозчинної клітковини. Хронічний дефіцит клітковини є однією з причин розвитку дисбіозів, закрепів, дивертикулярної хвороби, запалень кишечника, раку кишечника.

4. Нерозбірливість у жирах. Зараз дуже модно стало використовувати різні рослинні олії, в анотаціях до яких написано, що вони мають майже цілющі властивості, лікують печінку, "чистять" судини, омолоджують шкіру і тому подібне. Так от, збільшення рослинних олій у раціоні посилює процеси окислення ліпідів (жирів) в організмі. Всяка олія — це рафінований продукт, тому його не має бути дуже набагато (максимум 1−2 столові ложки на день, і то не для всіх), а ще краще — вживати той жир, який входить до складу натуральних продуктів (яєчні жовтки, молочні продукти з нормальною жирністю, насіння, горіхи, жир, який є у м’ясі та рибі).

5. Хронічний дефіцит регуляторних факторів. До них відносяться вітаміни, мінерали, біофлавоноїди (фітонутрієнти). Регуляторними вони називаються тому, що виконують роль регуляторів протікання різних біохімічних реакцій. Кожна людина має свої генетичні особливості обміну речовин, на який впливає багато різних факторів навіть протягом доби. До продуктів, багатих регуляторними факторами належать рослинні різнокольорові продукти (зелень, овочі, фрукти, ягоди).

Основне завдання харчування — це забезпечення організму всіма необхідними компонентами, тому акцент має бути на максимальній повноцінності, а не на безпідставній масовій забороні природних натуральних продуктів.

Але цього не достатньо, тому що харчування, як я вже писала на початку, має сприяти хорошій регенерації тканин організму і не має виснажувати їхні ресурси.

Дуже важливо, щоб їжа, яку ми споживаємо, була корисною для печінки, зменшувала ризик запалень, запобігала фібротизації (фібротизація — це заміна повноцінних клітин печінки на сполучну тканину). Це продукти, багаті природними антиоксидантами — ягоди чорниці, чорної смородини та малини, цибуля, часник, капуста, кабачки, цвітна капуста, брюсельська, броколі, овочі. Ці продукти слід регулярно вживати, якщо ви хочете зберегти здоров’я печінки, що рівнозначно здоров’ю всього організму.