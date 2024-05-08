Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

Глазированные сырки – это вкусняшка, хорошо знакомая всем с детства. И даже став взрослыми, люди порой покупают сырки в магазинах в надежде почувствовать тот же вкус.

Фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona предложила приготовить большой и вкуснейший глазированный сырок, от которого будет в восторге вся семья. Как правильно это сделать она рассказала в Instagram.

Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

Ингредиенты

  • Шоколад – 3 плитки
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  • Сыр кисломолочный – 300 гр
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Сгущенка – 150 гр
  • Любимый джем – 50 гр
  • Кокосовая стружка – 40 гр

Способ приготовления

1. Растопить шоколад на водяной бане и смазать им прямоугольную силиконовую форму или маленькие формочки для эклеров, если вы хотите сделать сырки порционными. Отправить в холодильник до застывания.

2. Часть шоколада следует оставить для смазывания основания.

3. В отдельной емкости смешиваем творог, сгущенку, масло, кокосовую стружку и выкладываем все в форму с шоколадом.

4. Делаем отверстие и выливаем в него джем и закрываем отверстие творожной массой.

Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

5. Поливаем остатками шоколада творожок и отправляем в холодильник на 1 час.

Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

6. Достаем сырок из формы нарезаем и подаем на стол.

Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным

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