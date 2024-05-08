Глазированный шоколадный сырок для всей семьи: не сравнить с магазинным
Глазированные сырки – это вкусняшка, хорошо знакомая всем с детства. И даже став взрослыми, люди порой покупают сырки в магазинах в надежде почувствовать тот же вкус.
Фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona предложила приготовить большой и вкуснейший глазированный сырок, от которого будет в восторге вся семья. Как правильно это сделать она рассказала в Instagram.
Ингредиенты
- Шоколад – 3 плитки
- Сыр кисломолочный – 300 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Сгущенка – 150 гр
- Любимый джем – 50 гр
- Кокосовая стружка – 40 гр
Способ приготовления
1. Растопить шоколад на водяной бане и смазать им прямоугольную силиконовую форму или маленькие формочки для эклеров, если вы хотите сделать сырки порционными. Отправить в холодильник до застывания.
2. Часть шоколада следует оставить для смазывания основания.
3. В отдельной емкости смешиваем творог, сгущенку, масло, кокосовую стружку и выкладываем все в форму с шоколадом.
4. Делаем отверстие и выливаем в него джем и закрываем отверстие творожной массой.
5. Поливаем остатками шоколада творожок и отправляем в холодильник на 1 час.
6. Достаем сырок из формы нарезаем и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления сырков: