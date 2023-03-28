Глазурь на паску без яиц и желатина: выходит как суфле и не липнет к рукам
Идеальная глазурь на паску – стойкая, не крошится и не липнет к рукам. Готовить такую можно из белков и сахара, сахарной пудры, на желатине или агар-агаре.
Фудблогер Наталья с ником n.filiaska на своей странице в TikTok поделилась рецептом глазури на паску, которая готовится из желе – для приготовления не придется использовать яйца.
Ингредиенты:
- желе – 1 п
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Залить желе водой, перемешивать венчиком в течение 2-3 минут.
2. Получившуюся массу нужно далее взбить миксером до пышности и плотности. По готовности можно подождать несколько минут, чтобы масса стала более густой.
3. Полученной глазурью можно покрывать паски. По желанию можно поставить украшенные паски на некоторое время в холодильник.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: