Идеальная глазурь на паску – стойкая, не крошится и не липнет к рукам. Готовить такую можно из белков и сахара, сахарной пудры, на желатине или агар-агаре.

Фудблогер Наталья с ником n.filiaska на своей странице в TikTok поделилась рецептом глазури на паску, которая готовится из желе – для приготовления не придется использовать яйца.

Ингредиенты:

желе – 1 п

вода – 150 мл

Способ приготовления:

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1. Залить желе водой, перемешивать венчиком в течение 2-3 минут.

2. Получившуюся массу нужно далее взбить миксером до пышности и плотности. По готовности можно подождать несколько минут, чтобы масса стала более густой.

3. Полученной глазурью можно покрывать паски. По желанию можно поставить украшенные паски на некоторое время в холодильник.

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