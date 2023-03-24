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Глазурь на паску, которая не липнет к рукам и не крошится: без яиц и желатина
Паска – это главное блюдо светлого праздника Пасхи. Готовя сдобу, каждая хозяйка хочет, чтобы она выглядела как можно лучше. Это можно сделать благодаря глазури. Самое главное, чтобы она была стойкой, не прилипала к рукам и не крошилась.
Фудблогер Юлия Кисиль (yuliakysil) на своей странице в TikTok поделилась рецептом стойкой глазури на паску, которая готовится без яиц и желатина.
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 150 г
- молоко – 1-1,5 ст. л.
- сок лимона – несколько капель
Способ приготовления:
1. К сахарной пудре добавить молоко и лимонный сок.
2. Перемешать ингредиенты венчиком, пока масса не станет однородной. Консистенцию можно делать как густой, так и жидкой – пропорции ингредиентов подбирайте под себя.
3. Когда масса будет однородной, можно украшать паски.
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