Глазурь на паску, которая не липнет к рукам и не крошится: без яиц и желатина

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Глазурь на паску, которая не липнет к рукам и не крошится: без яиц и желатина

Паска – это главное блюдо светлого праздника Пасхи. Готовя сдобу, каждая хозяйка хочет, чтобы она выглядела как можно лучше. Это можно сделать благодаря глазури. Самое главное, чтобы она была стойкой, не прилипала к рукам и не крошилась.

Фудблогер Юлия Кисиль (yuliakysil) на своей странице в TikTok поделилась рецептом стойкой глазури на паску, которая готовится без яиц и желатина.

Рецепт глазури на паску без яиц и желатина

Ингредиенты:

  • сахарная пудра – 150 г
  • молоко – 1-1,5 ст. л.
  • сок лимона – несколько капель
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Способ приготовления:

1. К сахарной пудре добавить молоко и лимонный сок.

Глазурь из сахарной пудры

2. Перемешать ингредиенты венчиком, пока масса не станет однородной. Консистенцию можно делать как густой, так и жидкой – пропорции ингредиентов подбирайте под себя.

Глазурь на паску, которую не надо взбивать миксером

3. Когда масса будет однородной, можно украшать паски.

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