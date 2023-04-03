Идеальная глазурь на паску – стойкая, не крошится и не липнет к рукам. Готовить такую можно из белков и сахара, сахарной пудры, на желатине или агар-агаре.

В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт глазури на паску с агар-агаром, которая получается очень воздушная и похожая на зефир.

Ингредиенты:

вода – 90 мл

агар-агар – 8 г

сахар – 150 г

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краситель

джем – 200 г

белок – 1 шт

Способ приготовления:

1. В сотейник налить воду и, помешивая, высыпать агар-агар. Поставить на слабенький огонь.

2. Постепенно добавить сахар и довести до кипения, варить 4 минуты, постоянно помешивая. При желании добавить краситель и снять с огня.

3. К джему добавить белок начать сбивать до стойкости.

4. Постепенно добавляя сироп, продолжить взбивать до плотных пиков.

Важно: готовой глазурью нужно сразу смазывать паски, потому что она быстро застывает.

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