Глазурь на паску с агар-агаром: получается нежная, как зефир
Идеальная глазурь на паску – стойкая, не крошится и не липнет к рукам. Готовить такую можно из белков и сахара, сахарной пудры, на желатине или агар-агаре.
В одном из кулинарных блогов (cooking_with_gala) в Instagram был опубликован рецепт глазури на паску с агар-агаром, которая получается очень воздушная и похожая на зефир.
Ингредиенты:
- вода – 90 мл
- агар-агар – 8 г
- сахар – 150 г
- краситель
- джем – 200 г
- белок – 1 шт
Способ приготовления:
1. В сотейник налить воду и, помешивая, высыпать агар-агар. Поставить на слабенький огонь.
2. Постепенно добавить сахар и довести до кипения, варить 4 минуты, постоянно помешивая. При желании добавить краситель и снять с огня.
3. К джему добавить белок начать сбивать до стойкости.
4. Постепенно добавляя сироп, продолжить взбивать до плотных пиков.
Важно: готовой глазурью нужно сразу смазывать паски, потому что она быстро застывает.
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