Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана
Голени индейки в яблочном соусе барбекю – невероятная вкусняшка, которая покорит абсолютно всех. Невероятное сочетание вкусов нежного мяса и сочного яблока создаст настоящий взрыв вкуса.
Как приготовить голени индейки в яблочном соусе, точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он поведал все тонкости этого процесса.
Ингредиенты
- Голени индейки – 2-3 шт
- Соль – 18 гр
- Паприка
- Молотый кориандр
- Черный перец
- Горчица
- Масло
Ингредиенты для соуса
- Яблочный сок – 300 мл
- Кетчуп – 180 гр
- Яблочный уксус – 50 мл
- Сахар – 50 гр
- Чили
- Сухой чеснок
- Соль
- Паприка
Способ приготовления
1. Заранее маринуем индейку: протыкаем голени ножом, добавляем соль, специи, немного горчицы и растительного масла, хорошо смазываем ножки и даем им постоять ночь в холодильнике.
2. Готовим соус. В сотейнике или сковороде смешиваем все ингредиенты. Довожу до кипения и готово.
3. Обжариваем ножки на среднем огне (желательно делать, когда огонь уже уменьшается).
4. Смазываем голени соусом и еще 3-4 минуты готовим.
5. Берем слой крепкой фольги, на него кладем лист пергамента, помещаем голень, добавляем соус. Плотно закрываем. Ставим готовиться-томиться на малой температуре примерно 1.5 часа.
6. Когда голень готова, достаем из фольги, еще немного румяним на малом огне и несколько раз щедро смазываем яблочным соком.
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