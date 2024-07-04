Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

Голени индейки в яблочном соусе барбекю – невероятная вкусняшка, которая покорит абсолютно всех. Невероятное сочетание вкусов нежного мяса и сочного яблока создаст настоящий взрыв вкуса.

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Как приготовить голени индейки в яблочном соусе, точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он поведал все тонкости этого процесса.

Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

Ингредиенты

  • Голени индейки – 2-3 шт
  • Соль – 18 гр
  • Паприка
  • Молотый кориандр
  • Черный перец
  • Горчица
  • Масло

Ингредиенты для соуса

  • Яблочный сок – 300 мл
  • Кетчуп – 180 гр
  • Яблочный уксус – 50 мл
  • Сахар – 50 гр
  • Чили
  • Сухой чеснок
  • Соль
  • Паприка

Способ приготовления

1. Заранее маринуем индейку: протыкаем голени ножом, добавляем соль, специи, немного горчицы и растительного масла, хорошо смазываем ножки и даем им постоять ночь в холодильнике.

Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

2. Готовим соус. В сотейнике или сковороде смешиваем все ингредиенты. Довожу до кипения и готово.

3. Обжариваем ножки на среднем огне (желательно делать, когда огонь уже уменьшается).

Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

4. Смазываем голени соусом и еще 3-4 минуты готовим.

5. Берем слой крепкой фольги, на него кладем лист пергамента, помещаем голень, добавляем соус. Плотно закрываем. Ставим готовиться-томиться на малой температуре примерно 1.5 часа.

Голени индейки в яблочном соусе барбекю: блюдо, караул ресторана

6. Когда голень готова, достаем из фольги, еще немного румяним на малом огне и несколько раз щедро смазываем яблочным соком.

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