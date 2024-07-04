Голени индейки в яблочном соусе барбекю – невероятная вкусняшка, которая покорит абсолютно всех. Невероятное сочетание вкусов нежного мяса и сочного яблока создаст настоящий взрыв вкуса.

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Как приготовить голени индейки в яблочном соусе, точно знает фудблогер Владимир Ярославский. В Instagram он поведал все тонкости этого процесса.

Ингредиенты

Голени индейки – 2-3 шт

Соль – 18 гр

Паприка

Молотый кориандр

Черный перец

Горчица

Масло

Ингредиенты для соуса

Яблочный сок – 300 мл

Кетчуп – 180 гр

Яблочный уксус – 50 мл

Сахар – 50 гр

Чили

Сухой чеснок

Соль

Паприка

Способ приготовления

1. Заранее маринуем индейку: протыкаем голени ножом, добавляем соль, специи, немного горчицы и растительного масла, хорошо смазываем ножки и даем им постоять ночь в холодильнике.

2. Готовим соус. В сотейнике или сковороде смешиваем все ингредиенты. Довожу до кипения и готово.

3. Обжариваем ножки на среднем огне (желательно делать, когда огонь уже уменьшается).

4. Смазываем голени соусом и еще 3-4 минуты готовим.

5. Берем слой крепкой фольги, на него кладем лист пергамента, помещаем голень, добавляем соус. Плотно закрываем. Ставим готовиться-томиться на малой температуре примерно 1.5 часа.

6. Когда голень готова, достаем из фольги, еще немного румяним на малом огне и несколько раз щедро смазываем яблочным соком.

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