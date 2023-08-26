Идеальные куриные голени должны быть золотистыми снаружи и мягкими внутри. Для того, чтобы мясо получилось именно таким, нужно подобрать правильный маринад. Удачным решением будет воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления маринада для золотистых и сочных куриных голеней опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Мясо становится очень сочным, имеет приятный сладковатый привкус.

Ингредиенты:

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куриные голени – 1 кг

соевый соус – 3 ст.л.

кетчуп – 4 ст.л.

чеснок – 5 зубчиков

черный перец – 1/2 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

мед – 2 ст.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

по желанию можно добавить соль

Способ приготовления:

1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты маринада.

2. Голени протыкаем ножом, чтобы лучше промаринувались.

3. Поливаем маринадом, перемешиваем.

4. Оставляем на 2 часа, а лучше на ночь.

5. Выкладываем голени на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку при температуре 200-220 градусов на 40-50 минут.

6. Через 25 минут голени переворачиваем, смазываем соком и снова отправляем запекаться.

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