Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад
Идеальные куриные голени должны быть золотистыми снаружи и мягкими внутри. Для того, чтобы мясо получилось именно таким, нужно подобрать правильный маринад. Удачным решением будет воспользоваться следующей технологией приготовления.
Идея приготовления маринада для золотистых и сочных куриных голеней опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Мясо становится очень сочным, имеет приятный сладковатый привкус.
Ингредиенты:
- куриные голени – 1 кг
- соевый соус – 3 ст.л.
- кетчуп – 4 ст.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- черный перец – 1/2 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
- оливковое масло – 2 ст.л.
- по желанию можно добавить соль
Способ приготовления:
1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты маринада.
2. Голени протыкаем ножом, чтобы лучше промаринувались.
3. Поливаем маринадом, перемешиваем.
4. Оставляем на 2 часа, а лучше на ночь.
5. Выкладываем голени на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку при температуре 200-220 градусов на 40-50 минут.
6. Через 25 минут голени переворачиваем, смазываем соком и снова отправляем запекаться.
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