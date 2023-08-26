Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

Идеальные куриные голени должны быть золотистыми снаружи и мягкими внутри. Для того, чтобы мясо получилось именно таким, нужно подобрать правильный маринад. Удачным решением будет воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления маринада для золотистых и сочных куриных голеней опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Мясо становится очень сочным, имеет приятный сладковатый привкус.

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

Ингредиенты:

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  • куриные голени – 1 кг
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • кетчуп – 4 ст.л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • по желанию можно добавить соль

Способ приготовления:

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

1. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты маринада.

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

2. Голени протыкаем ножом, чтобы лучше промаринувались.

3. Поливаем маринадом, перемешиваем.

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

4. Оставляем на 2 часа, а лучше на ночь.

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

5. Выкладываем голени на противень застеленный пергаментом и отправляем в духовку при температуре 200-220 градусов на 40-50 минут.

Голени получатся очень золотистыми и мягкими: самый удачный маринад

6. Через 25 минут голени переворачиваем, смазываем соком и снова отправляем запекаться.

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