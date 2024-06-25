Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

Мясо и картофель – это все, что нужно, чтобы сделать вкусный и сытный обед для всей семьи. Такие ингредиенты можно запечь. Блюдо будет нежирным и очень питательным. А для того, чтобы придать пикантности и сочности – положите лимон.

Идея приготовления запеченных куриных голеней с картофелем и лимоном опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Сверху на мясе будет аппетитная золотистая корочка.

Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

Ингредиенты:

  • картофель – 5-6 шт.
  • куриные голени – 4 шт.
  • лук – 1шт. (нарезать на дольки)
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.
  • сахар – 1/4 ч.л.
  • чеснок – 2 зубчика (измельчить)
  • итальянская приправа – 1 ч.л.
  • перец крупного помола – 1/2 – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • лимон, тонко нарезанный – 4-5 шт.
  • свежая петрушка и чабрец – 2 ст.л., мелко нарезанные (для посыпания)

Способ приготовления:

Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

1. Нарезать картофель дольками.

2. Выложить картофель, куриные голени, лук и лимон в форму для запекания.

3. Соединить оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, сахар, чеснок. итальянские травы, перец крупного помола, соль.

Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

4. Хорошо смазать смесью голени и картофель.

5. Разогреть духовку до 210 градусов.

Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

6. Выпекать 30 минут.

7. Вынуть и ложкой слить лишнюю жидкость.

8. Снова поставить в духовку и запекать еще 30 минут (до готовности куриных голеней картофеля)

Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент

8. Украсить мелко нарезанной петрушкой и тимьяном.

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