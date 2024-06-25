Голени с картофелем в духовке для сытного обеда: обязательно добавьте один простой ингредиент
Мясо и картофель – это все, что нужно, чтобы сделать вкусный и сытный обед для всей семьи. Такие ингредиенты можно запечь. Блюдо будет нежирным и очень питательным. А для того, чтобы придать пикантности и сочности – положите лимон.
Идея приготовления запеченных куриных голеней с картофелем и лимоном опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Сверху на мясе будет аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.
- куриные голени – 4 шт.
- лук – 1шт. (нарезать на дольки)
- оливковое масло – 3 ст.л.
- свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.
- сахар – 1/4 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика (измельчить)
- итальянская приправа – 1 ч.л.
- перец крупного помола – 1/2 – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- лимон, тонко нарезанный – 4-5 шт.
- свежая петрушка и чабрец – 2 ст.л., мелко нарезанные (для посыпания)
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель дольками.
2. Выложить картофель, куриные голени, лук и лимон в форму для запекания.
3. Соединить оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, сахар, чеснок. итальянские травы, перец крупного помола, соль.
4. Хорошо смазать смесью голени и картофель.
5. Разогреть духовку до 210 градусов.
6. Выпекать 30 минут.
7. Вынуть и ложкой слить лишнюю жидкость.
8. Снова поставить в духовку и запекать еще 30 минут (до готовности куриных голеней картофеля)
8. Украсить мелко нарезанной петрушкой и тимьяном.
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