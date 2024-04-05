Голубцы без риса: как приготовить вкусное постное блюдо с секретным ингредиентом
Перед Пасхой важно соблюдать Великий пост, отказавшись от многих привычных блюд, которые мы употребляем в течение года. В настоящее время пригодятся проверенные рецепты блюд, в состав которых не входят запрещенные продукты.
Одним из таких блюд поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить постные голубцы без риса, заменив его необычным ингредиентом.
Ингредиенты
- Жемчужная крупа – 200 гр
- Грибы – 400 гр
- Лук – 2 шт
- Морковь большая – 1 шт
- Томатная паста – 100 гр
- Соль
- Перец
- Укроп
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления
1. Промываем и замачиваем на ночь в холодной воде жемчужную крупу.
2. Моем грибы, нарезаем мелкими кусочками и жарим на растительном масле с добавлением соли и перца.
3. Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке и жарим на растительном масле, добавляем соль по вкусу.
4. Ставим варить жемчужную крупу в соотношении 1:3, то есть 200 г крупы и 600 мл воды. Подсаливаем воду, накрываем крышкой и варим на маленьком огне до готовности.
5. Берем пекинскую капусту, отрезаем часть у корешка и осторожно разбираем листья.
6. Тщательно промываем листья, складываем в кастрюлю, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
7. Смешиваем перловую кашу с грибами и половиной жареной моркови с луком. Перемешиваем.
8. Добавляем измельченный укроп и снова перемешиваем.
9. Начинка для голубцов готова, оставляем ее до полного охлаждения.
10. Достаем капусту из воды. Берем лист, срезаем твердую частицу, переворачиваем и выкладываем начинку на край лоска, заворачиваем.
11. Сформированные голубцы перекладываем в форму для выпечки или кастрюлю плотно друг к другу. Готовить можно в духовке или тушить в кастрюле на плите.
12. Смешиваем зажарку, которая осталась с томатной пастой. Добавляем теплую воду и перемешиваем.
13. Поливаем заправкой голубцы и ставим в разогретую духовку до 185 градусов с конвекцией на 40 минут.
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