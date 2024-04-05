Перед Пасхой важно соблюдать Великий пост, отказавшись от многих привычных блюд, которые мы употребляем в течение года. В настоящее время пригодятся проверенные рецепты блюд, в состав которых не входят запрещенные продукты.

Одним из таких блюд поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить постные голубцы без риса, заменив его необычным ингредиентом.

Ингредиенты

Жемчужная крупа – 200 гр

Грибы – 400 гр

Лук – 2 шт

Видео дня

Морковь большая – 1 шт

Томатная паста – 100 гр

Соль

Перец

Укроп

Растительное масло для жарки

Способ приготовления

1. Промываем и замачиваем на ночь в холодной воде жемчужную крупу.

2. Моем грибы, нарезаем мелкими кусочками и жарим на растительном масле с добавлением соли и перца.

3. Мелко нарезаем лук, натираем морковь на терке и жарим на растительном масле, добавляем соль по вкусу.

4. Ставим варить жемчужную крупу в соотношении 1:3, то есть 200 г крупы и 600 мл воды. Подсаливаем воду, накрываем крышкой и варим на маленьком огне до готовности.

5. Берем пекинскую капусту, отрезаем часть у корешка и осторожно разбираем листья.

6. Тщательно промываем листья, складываем в кастрюлю, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

7. Смешиваем перловую кашу с грибами и половиной жареной моркови с луком. Перемешиваем.

8. Добавляем измельченный укроп и снова перемешиваем.

9. Начинка для голубцов готова, оставляем ее до полного охлаждения.

10. Достаем капусту из воды. Берем лист, срезаем твердую частицу, переворачиваем и выкладываем начинку на край лоска, заворачиваем.

11. Сформированные голубцы перекладываем в форму для выпечки или кастрюлю плотно друг к другу. Готовить можно в духовке или тушить в кастрюле на плите.

12. Смешиваем зажарку, которая осталась с томатной пастой. Добавляем теплую воду и перемешиваем.

13. Поливаем заправкой голубцы и ставим в разогретую духовку до 185 градусов с конвекцией на 40 минут.

На OBOZ.UA можно найти разные варианты приготовления голубцов: