Голубцы из кабачков: как по-новому приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда из кабачков

Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком. 

Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных голубцов из кабачка, с куриным фаршем и рисом. 

Рецепт голубцов
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Ингредиенты:

  • фарш куриный – 300 г
  • сухой рис (отварить) – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1,5 ст. л. 
  • кабачок – 3 шт. 
  • соль, перец
  • специя к фаршу

Способ приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности.

2. Пожарьте порезанный лук и натертую морковь. 

Фарш для блюда

3. Для начинки: смешайте фарш, отварной охлажденный рис и охлажденную зажарку. Добавьте специи, соль и перец, перемешайте. 

Приготовление начинки

4. На длинные слайсы нарежьте кабачки овощечисткой. В слайсы выложите 1 чайную ложку начинки и заверните. 

Кабачки для голубцов

5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и сложите голубцы.

Заливка для голубцов

6. Для заливки: в воду(250-300 мл) добавьте 1,5 ст. л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы. Накройте фольгой и запекайте 15 минут при 180 С под фольгой и 20 минут без фольги.

Готовые голубцы

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