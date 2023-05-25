Голубцы из кабачков: как по-новому приготовить сытное блюдо
Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных голубцов из кабачка, с куриным фаршем и рисом.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 300 г
- сухой рис (отварить) – 100 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1,5 ст. л.
- кабачок – 3 шт.
- соль, перец
- специя к фаршу
Способ приготовления:
1. Отварите рис до полуготовности.
2. Пожарьте порезанный лук и натертую морковь.
3. Для начинки: смешайте фарш, отварной охлажденный рис и охлажденную зажарку. Добавьте специи, соль и перец, перемешайте.
4. На длинные слайсы нарежьте кабачки овощечисткой. В слайсы выложите 1 чайную ложку начинки и заверните.
5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и сложите голубцы.
6. Для заливки: в воду(250-300 мл) добавьте 1,5 ст. л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы. Накройте фольгой и запекайте 15 минут при 180 С под фольгой и 20 минут без фольги.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: