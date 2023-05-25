Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных голубцов из кабачка, с куриным фаршем и рисом.

Видео дня

Ингредиенты:

фарш куриный – 300 г

сухой рис (отварить) – 100 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1,5 ст. л.

кабачок – 3 шт.

соль, перец

специя к фаршу

Способ приготовления:

1. Отварите рис до полуготовности.

2. Пожарьте порезанный лук и натертую морковь.

3. Для начинки: смешайте фарш, отварной охлажденный рис и охлажденную зажарку. Добавьте специи, соль и перец, перемешайте.

4. На длинные слайсы нарежьте кабачки овощечисткой. В слайсы выложите 1 чайную ложку начинки и заверните.

5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и сложите голубцы.

6. Для заливки: в воду(250-300 мл) добавьте 1,5 ст. л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы. Накройте фольгой и запекайте 15 минут при 180 С под фольгой и 20 минут без фольги.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: