Голубцы из кабачков: рецепт вкусного и легкого блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
543
Рецепт блюда из кабачков

Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте они готовятся с капустой, но, ее можно заменить легкими кабачками. А для начинки можно использовать все те же продукты, что и для приготовления классических голубцов. 

Классические голубцы

Телеведущая Валентина Хамайко поделилась на YouTube рецептом вкусных кабачковых голубцов с рисом и фаршем, которые готовятся быстрее и проще, чем с капустой.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт. 
  • рис – 0,5 ст. 
  • фарш – 200 г
  • лук – 2 шт. 
Видео дня
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • сметана –  2 ст. л.
  • соль, перец –  по вкусу
  • вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсми. 

Свежие кабачки

2. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте до полуготовности. Добавьте фарш и обжарьте до готовности. В готовый фарш добавьте отваренный рис, перемешайте. 

Начинка для голубцов

3. В кабачки выложите начинку, сверните рулетом. Выложите в форму. 

Приготовление голубцов

4. Смешайте томатную пасту, сахар, сметану, соль, залейте кабачки и тушите до готовности.

Готовые голубцы

Будет вкусно в холодном и горячем виде, со сметаной и зеленью! 

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты