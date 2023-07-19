Голубцы из кабачков: рецепт вкусного и легкого блюда для ужина
Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте они готовятся с капустой, но, ее можно заменить легкими кабачками. А для начинки можно использовать все те же продукты, что и для приготовления классических голубцов.
Телеведущая Валентина Хамайко поделилась на YouTube рецептом вкусных кабачковых голубцов с рисом и фаршем, которые готовятся быстрее и проще, чем с капустой.
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.
- рис – 0,5 ст.
- фарш – 200 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте слайсми.
2. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте до полуготовности. Добавьте фарш и обжарьте до готовности. В готовый фарш добавьте отваренный рис, перемешайте.
3. В кабачки выложите начинку, сверните рулетом. Выложите в форму.
4. Смешайте томатную пасту, сахар, сметану, соль, залейте кабачки и тушите до готовности.
Будет вкусно в холодном и горячем виде, со сметаной и зеленью!
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