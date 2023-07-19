Голубцы – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте они готовятся с капустой, но, ее можно заменить легкими кабачками. А для начинки можно использовать все те же продукты, что и для приготовления классических голубцов.

Телеведущая Валентина Хамайко поделилась на YouTube рецептом вкусных кабачковых голубцов с рисом и фаршем, которые готовятся быстрее и проще, чем с капустой.

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

рис – 0,5 ст.

фарш – 200 г

лук – 2 шт.

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морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсми.

2. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте до полуготовности. Добавьте фарш и обжарьте до готовности. В готовый фарш добавьте отваренный рис, перемешайте.

3. В кабачки выложите начинку, сверните рулетом. Выложите в форму.

4. Смешайте томатную пасту, сахар, сметану, соль, залейте кабачки и тушите до готовности.

Будет вкусно в холодном и горячем виде, со сметаной и зеленью!

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