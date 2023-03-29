Пекинскую капусту парить гораздо проще, чем обычную. Поэтому голубцы удастся приготовить быстрее. Также овощ после тушения получается очень мягким и хорошо держит форму.

Идея приготовления голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.

Ингредиенты:

пекинская капуста

уксус яблочный – 2 ст л

Для начинки:

фарш – 400 г

лук – 100 г

морковь – 100 г

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помидоры – 50 г

петрушка

рис готов – 120 г

паприка – 0,5 ч.л

перец душистый – 0,5 ч.л.

перец черный – 0,5 ч.л.

чеснок молотый – 0,5 ч.л

соль – 1 ч.л

Для соуса:

сметана – 2 ст.л.

томат –1,5 ст.л.

мука – 1 ст.л

соль – 0,5 ч.л

перец черный – 0,5 ч л

сухой чеснок – 0,5 ч л

вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Отвариваем рис (подсаливаем).

2. Обжариваем до прозрачности мелко нарезанный лук, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.

3. Соединяем с фаршем, добавляем томат, нарезанную петрушку, специи, рис. Перемешиваем.

4. Отделяем листья капусты, выкладываем в миску, добавляем яблочный уксус, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и даем постоять 5-8 минут.

5. Выкладываем на листья фарш, закручиваем голубцы и кладем в форму.

6. Для соуса смешиваем сметану, томат, специи, муку и воду.

7. Заливаем соусом голубцы и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

8. Подаем со сметаной.

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