Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Пекинскую капусту парить гораздо проще, чем обычную. Поэтому голубцы удастся приготовить быстрее. Также овощ после тушения получается очень мягким и хорошо держит форму.

Идея приготовления голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • уксус яблочный – 2 ст л

Для начинки:

  • фарш – 400 г
  • лук – 100 г
  • морковь – 100 г
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  • помидоры – 50 г
  • петрушка
  • рис готов – 120 г
  • паприка – 0,5 ч.л
  • перец душистый – 0,5 ч.л.
  • перец черный – 0,5 ч.л.
  • чеснок молотый – 0,5 ч.л
  • соль – 1 ч.л

Для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • томат –1,5 ст.л.
  • мука – 1 ст.л
  • соль – 0,5 ч.л
  • перец черный – 0,5 ч л
  • сухой чеснок – 0,5 ч л
  • вода – 200 мл

Способ приготовления:

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

1. Отвариваем рис (подсаливаем).

2. Обжариваем до прозрачности мелко нарезанный лук, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

3. Соединяем с фаршем, добавляем томат, нарезанную петрушку, специи, рис. Перемешиваем.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

4. Отделяем листья капусты, выкладываем в миску, добавляем яблочный уксус, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и даем постоять 5-8 минут.

5. Выкладываем на листья фарш, закручиваем голубцы и кладем в форму.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

6. Для соуса смешиваем сметану, томат, специи, муку и воду.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

7. Заливаем соусом голубцы и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому

8. Подаем со сметаной.

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