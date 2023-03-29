Голубцы из пекинской капусты: как приготовить привычное блюдо по-новому
Пекинскую капусту парить гораздо проще, чем обычную. Поэтому голубцы удастся приготовить быстрее. Также овощ после тушения получается очень мягким и хорошо держит форму.
Идея приготовления голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- уксус яблочный – 2 ст л
Для начинки:
- фарш – 400 г
- лук – 100 г
- морковь – 100 г
- помидоры – 50 г
- петрушка
- рис готов – 120 г
- паприка – 0,5 ч.л
- перец душистый – 0,5 ч.л.
- перец черный – 0,5 ч.л.
- чеснок молотый – 0,5 ч.л
- соль – 1 ч.л
Для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- томат –1,5 ст.л.
- мука – 1 ст.л
- соль – 0,5 ч.л
- перец черный – 0,5 ч л
- сухой чеснок – 0,5 ч л
- вода – 200 мл
Способ приготовления:
1. Отвариваем рис (подсаливаем).
2. Обжариваем до прозрачности мелко нарезанный лук, добавляем натертую морковь и жарим 5-7 минут.
3. Соединяем с фаршем, добавляем томат, нарезанную петрушку, специи, рис. Перемешиваем.
4. Отделяем листья капусты, выкладываем в миску, добавляем яблочный уксус, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и даем постоять 5-8 минут.
5. Выкладываем на листья фарш, закручиваем голубцы и кладем в форму.
6. Для соуса смешиваем сметану, томат, специи, муку и воду.
7. Заливаем соусом голубцы и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
8. Подаем со сметаной.
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