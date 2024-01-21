Голубцы как из печи: самый вкусный вариант приготовления блюда
Голубцы получатся гораздо вкуснее и сочнее, если вы приготовите их в духовке. Если они будут тушиться на небольшой температуре – получатся по вкусу, как из печи. И распадаться точно не будут.
Идея приготовления голубцов, как из печи, опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. В фарш лучше всего добавить именно рис.
Приготовьте рис:
1. Рис (500 г) залить водой в пропорции 1:1.
2. Поставить на огонь.
3. Выключить сразу после закипания.
Фарш
Фарша требуется столько же, сколько и риса – 500 г.
Приготовьте зажарку:
1. На такое количество риса нужно 2 большие моркови вместе с луком пожарить на сковороде.
2. Добавить кетчуп.
Подготовьте капусту:
1. Из капусты вырезать серединку.
2. Окунуть в кипяток и пропаривать, чтобы легко отходили листья.
Приготовьте заправку:
Совместить кетчуп, домашнюю заправку, сливки, воду, любимые специи (по желанию)
Последние приготовления:
1. Сформировать голубцы.
2. Выложить в чугунную кастрюлю
2. Добавить заправку.
3. Поставить в духовку запекаться 2 часа при температуре 175 градусов.
4. После приготовления дать время, чтобы постояли в выключенной духовке.
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