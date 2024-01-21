Голубцы получатся гораздо вкуснее и сочнее, если вы приготовите их в духовке. Если они будут тушиться на небольшой температуре – получатся по вкусу, как из печи. И распадаться точно не будут.

Идея приготовления голубцов, как из печи, опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. В фарш лучше всего добавить именно рис.

Приготовьте рис:

1. Рис (500 г) залить водой в пропорции 1:1.

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2. Поставить на огонь.

3. Выключить сразу после закипания.

Фарш

Фарша требуется столько же, сколько и риса – 500 г.

Приготовьте зажарку:

1. На такое количество риса нужно 2 большие моркови вместе с луком пожарить на сковороде.

2. Добавить кетчуп.

Подготовьте капусту:

1. Из капусты вырезать серединку.

2. Окунуть в кипяток и пропаривать, чтобы легко отходили листья.

Приготовьте заправку:

Совместить кетчуп, домашнюю заправку, сливки, воду, любимые специи (по желанию)

Последние приготовления:

1. Сформировать голубцы.

2. Выложить в чугунную кастрюлю

2. Добавить заправку.

3. Поставить в духовку запекаться 2 часа при температуре 175 градусов.

4. После приготовления дать время, чтобы постояли в выключенной духовке.

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