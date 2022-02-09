Голубцы нового поколения: с каким мясом приготовить
Большие мясные и сочные голубцы в Украине можно увидеть на каждом застолье. Традиционно их готовят из белокочанной капусты и свиного фарша. Но если в таком виде блюдо вас уже не впечатляет – стоит сделать его в новой интерпретации.
Идея приготовления голубцов из савойской капусты и куриного фарша опубликована на странице home_cooking_ru в Instagram.
Ингредиенты для голубцов:
савойская небольшая капуста
круглый рис (1/2 стакана в сухом виде), отваренный до готовности
куриное филе без кожи – 2 шт
морковь – 1 шт натерта
лук – 1 шт мелко нарезанный
оливковое масло
специи: тимьян, смесь итальянских трав, соль, перец, немного мускатного ореха.
Ингредиенты для соуса:
томатная паста – 2 пакета
теплая вода – 2 стакана
натертый чеснок – 3 зубчика
тимьян и соль
Способ приготовления:
1. Нарезать филе помельче, можно порубить ножом.
2. Обжарить лук с морковью на оливковом масле несколько минут, смешать в глубокой миске с готовым рисом.
3. На этой же сковороде разогреть немного масла и обжарить курицу в течение 3-4 минут. Смешать с рисом и овощами.
4. Добавить все специи, хорошо перемешать и дать настояться минут 10-15.
5. Разогреть духовку до 180 градусов и приготовить соус: обжарить чеснок с чабрецом на оливковом масле, добавить пасту и воду, перемешать, прокипятить несколько минут.
6. В жаростойкую форму налить немного соуса, выложить сверху голубцы. Затем полить сверху оставшимся соусом и накрыть фольгой или крышкой.
7. Запекать 25 минут при 180 градусах, снять фольгу и запекать еще 5-10 минут.
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