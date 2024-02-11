Гомбовцы с вишней: ленивые вареники на современный лад
Ленивые вареники обожают практически все. И не только потому, что они легко готовятся, но и благодаря своему неповторимому вкусу. Существует довольно много вариантов подачи и приготовления этого блюда, однако самым популярным из них являются гомбовцы.
Рецептом такой интересной интерпретации ленивых вареников поделилась фудблогер с ником olha.holovina. Она в Instagram рассказала, как приготовить гомбовцы с вишней во вкусной панировке.
Ингредиенты для теста
- Кисломолочный творог – 5% – 350 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 50-60 гр
- Ваниль – щепотка
- Манка – 45 гр
- Мука – 50 гр
Ингредиенты для сосуса
- Вишни – 12 шт для начинки и еще 300 гр для соуса
- Крахмал кукурузный – 12 гр
- Сахар – 2-3 ч.л.
- Вода – 80 мл
- Лимонный сок – по вкусу
- Белые панировочные сухари + сахар
Способ приготовления
1.Сначала нужно приготовить тесто. Смешиваем все ингредиенты до однородной массы и хорошо перетираем вилкой. Оставляем на 20 минут для набухания манки.
2. Переходим к приготовлению соуса. В сотейнике смешиваем вишни, сахар, воду и кукурузный крахмал. Добавляем лимонный сок.
3. Ставим на огонь и нагреваем до загущения, после чего снимаем с нагрева.
4. Панировочные сухари прожариваем на сковороде, снимаем с огня, добавляем сахар и отправляем остыть.
5. Берем кусочек творожного теста, делаем из него блинчик. Внутрь укладываем вишню и формируем шарик.
6. Обваливаем каждый шарик в муке.
7. Отправляем вариться в кипящую подсоленную воду. Варить нужно в течение 5 минут после того, как шарики поднимутся на поверхность.
8. Горячие гомбовцы обваливаем в обжаренных панировочных сухарях и подаем с вишневым соусом и сметаной.
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