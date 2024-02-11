Ленивые вареники обожают практически все. И не только потому, что они легко готовятся, но и благодаря своему неповторимому вкусу. Существует довольно много вариантов подачи и приготовления этого блюда, однако самым популярным из них являются гомбовцы.

Рецептом такой интересной интерпретации ленивых вареников поделилась фудблогер с ником olha.holovina. Она в Instagram рассказала, как приготовить гомбовцы с вишней во вкусной панировке.

Ингредиенты для теста

Кисломолочный творог – 5% – 350 гр

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Яйцо – 1 шт

Сахар – 50-60 гр

Ваниль – щепотка

Манка – 45 гр

Мука – 50 гр

Ингредиенты для сосуса

Вишни – 12 шт для начинки и еще 300 гр для соуса

Крахмал кукурузный – 12 гр

Сахар – 2-3 ч.л.

Вода – 80 мл

Лимонный сок – по вкусу

Белые панировочные сухари + сахар

Способ приготовления

1.Сначала нужно приготовить тесто. Смешиваем все ингредиенты до однородной массы и хорошо перетираем вилкой. Оставляем на 20 минут для набухания манки.

2. Переходим к приготовлению соуса. В сотейнике смешиваем вишни, сахар, воду и кукурузный крахмал. Добавляем лимонный сок.

3. Ставим на огонь и нагреваем до загущения, после чего снимаем с нагрева.

4. Панировочные сухари прожариваем на сковороде, снимаем с огня, добавляем сахар и отправляем остыть.

5. Берем кусочек творожного теста, делаем из него блинчик. Внутрь укладываем вишню и формируем шарик.

6. Обваливаем каждый шарик в муке.

7. Отправляем вариться в кипящую подсоленную воду. Варить нужно в течение 5 минут после того, как шарики поднимутся на поверхность.

8. Горячие гомбовцы обваливаем в обжаренных панировочных сухарях и подаем с вишневым соусом и сметаной.

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