Google назвал борщ российским блюдом

Проект Google Arts & Culture составил список "традиционных российских блюд", в который попал украинский борщ. Создатели перечня отметили, что в двадцатом веке "этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста".

Об этом стало известно на сервисе Google. В сообщении сказано, что история борща уходит в глубину столетий, а по традиционному рецепту "блюдо варят с борщевиком".

Кроме того, в проекте написали, что существуют разные рецепты борща, в том числе украинский с тертым салом и чесноком, по-московски с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной, а также по-флотски с красным перцем и копченой свининой.

Проект Google Arts & Culture составил список "традиционных российских блюд". Источник: Скриншот

"С течением времени в рецептах появились новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название "борщ" стало собирательным для разных супов с кислым вкусом", – сказано на сайте.

Отметим, что также в список "традиционных российских блюд" попали шашлык, блины, окрошка, гречневая каша, пельмени, сырники, оливье, винегрет и бефстроганов.

В сообщении сказано, что история борща уходит в глубину столетий. Источник: Скриншот

В проекте написали, что существуют разные рецепты борща. Источник: Скриншот

Напомним, ранее руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, которое на этот раз посвящено теме борща. Его они назвали "исконно русским блюдом".

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