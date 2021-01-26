Гордон Рамзи жестко пошутил над блогершей-веганом

Шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи выложил в своем TikTok видео, на котором он в жесткой форме подкалывает девушку-блогера, которая продвигает идеи веганства.

Гордон уже давно ведет свой TikTok, где у него почти 19 миллионов подписчиков. Как правило, в своих коротких видео он критикует начинающих кулинаров, указывая им на их ошибки в приготовлении того или иного блюда. Обычно он делает коллаж из видео, где в одной половине экрана показывает ролик с готовкой какого-то пользователя, а во второй половине он демонстрирует свою реакцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В этот раз Рамзи записал ответ на видео девушки-веганши, которая под аккомпанемент укулеле поет песню, в которой призывает британского шефа отказаться от употребления мяса.

Есть животных неправильно, Гордон Рамзи.

Причинять боль животным неправильно, Гордон Рамзи.

Поделись этой песней.

Это нормально, если ты назовешь меня пончиком.

Это нормально, если ты теперь веган.

На видео видно, как Рамзи слушает песню, улыбается, согласно кивает, достает лист салата и начинает его жевать. Однако ближе к концу песни он достает огромный бургер и впивается в него зубами. В подписи к видео Гордон Рамзи написал, что во время съемок все бургеры были съедены: по всей видимости, это сделано по аналогии с фразой "во время съемок ни одно животное не пострадало".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших рецептах Гордона Рамзи, а также сообщал о том, что телеведущий планирует открыть новый ресторан совместно с футболистом Дэвидом Бекхэмом.

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