Горький маринованный перец: рецепт пикантной закуски на зиму
Горький перец – отличная приправа ко многим блюдам, а также его можно вкусно консервировать на зиму. Для того, чтобы он были хрустящими, добавьте обязательно чеснок.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом маринованного горького перца на зиму, с чесноком, перцем и горчицей.
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Ингредиенты:
- вода – 500 мл
- уксус – 50 г
- сахар – 50 г
- соль – 25 г
- масло растительное – 20 г
- лавровый лист – 1 шт. в банку
- перец горошком – 5-6 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- зерна горчицы – 5 г
Способ приготовления:
1. Перец помойте, просушите. Сложите в стерильные банки. Также на дно банки положите специи.
2. Маринад: в воду добавьте сахар, соль, масло растительное, горчицу и уксус, доведите до кипения. Залейте перец, оставьте на 10 минут, если нужно, добавьте еще маринад.
3. Поставьте банки в кастрюлю, добавьте воду, и простерилизуйте 10-12 минут. Закройте крышками.
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