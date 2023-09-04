Горький маринованный перец: рецепт пикантной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Горький перец

Горький перец – отличная приправа ко многим блюдам, а также его можно вкусно консервировать на зиму. Для того, чтобы он были хрустящими, добавьте обязательно чеснок. 

Вкусный горький перец на зиму

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом маринованного горького перца на зиму, с чесноком, перцем и горчицей. 

Рецепт перца
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Ингредиенты:

  • вода – 500 мл
  • уксус – 50 г
  • сахар – 50 г
  • соль – 25 г
  • масло растительное – 20 г
  • лавровый лист – 1 шт. в банку 
  • перец горошком – 5-6 шт. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • зерна горчицы – 5 г

Способ приготовления:

1. Перец помойте, просушите. Сложите в стерильные банки. Также на дно банки положите специи. 

Горький перец

2. Маринад: в воду добавьте сахар, соль, масло растительное, горчицу и уксус, доведите до кипения. Залейте перец, оставьте на 10 минут, если нужно, добавьте еще маринад.

Маринад для перца

3. Поставьте банки в кастрюлю, добавьте воду, и простерилизуйте 10-12 минут. Закройте крышками. 

Готовый перец

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