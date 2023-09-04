Горький перец – отличная приправа ко многим блюдам, а также его можно вкусно консервировать на зиму. Для того, чтобы он были хрустящими, добавьте обязательно чеснок.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом маринованного горького перца на зиму, с чесноком, перцем и горчицей.

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Ингредиенты:

вода – 500 мл

уксус – 50 г

сахар – 50 г

соль – 25 г

масло растительное – 20 г

лавровый лист – 1 шт. в банку

перец горошком – 5-6 шт.

чеснок – 1 зуб.

зерна горчицы – 5 г

Способ приготовления:

1. Перец помойте, просушите. Сложите в стерильные банки. Также на дно банки положите специи.

2. Маринад: в воду добавьте сахар, соль, масло растительное, горчицу и уксус, доведите до кипения. Залейте перец, оставьте на 10 минут, если нужно, добавьте еще маринад.

3. Поставьте банки в кастрюлю, добавьте воду, и простерилизуйте 10-12 минут. Закройте крышками.

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