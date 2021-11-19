Как правильно варить гороховый суп: важный нюанс

Гороховый суп – вечная классика и вкус, знакомый с детства. Благодаря главному ингредиенту – гороху – он отличается высоким содержанием питательных веществ, которые так необходимы в холодное время года. К тому же по сравнению с другими супами гороховый очень легкий и низкокалорийный. Итак, идеально подойдет для тех, кто хочет поддерживать себя в форме.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно подготовить горох и сварить гороховый суп, опираясь на советы экспертов.

Горох, как и другие бобовые, требует предварительного замачивания. Итак, перед приготовлением необходимо замочить горох минимум на 1-2 часа, а еще лучше – на ночь. А также дать гороху повариться самостоятельно, после чего дополнять другими ингредиентами.

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Гороховый суп в новой интерпретации, рецептом которого поделился kirbaiviktor. Для того чтобы придать блюду приятный и насыщенный цвет, фудблогер использовал куркуму. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 2 штуки

Морковь – 1 штука

Репчатый лук – 1 штука

Куркума – ½ чайные ложки

Дробленый горох – 1,5 стакана

Курица – 300 г

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Лавровые листья – по вкусу

Способ приготовления:

1. Горох промыть и замочить в холодной воде минимум в час.

2. Помыть мясо и положить варить вместе с горохом. Довести до кипения, снять пену и варить 50-60 минут.

3. Лук измельчить, морковь натереть на терке.

4. Обжарить овощи на растительном масле. Добавить соль, перец и куркуму.

5. Порезать картофель.

6. Когда горох сварится, то посолить бульон и добавить картофель. Довести до кипения и готовить до готовности картофеля.

7. Добавить лавровые листья.

8. Дополнить суп зажаркой из моркови и лука.

Классический гороховый суп, рецептом которого поделилась кулинарная учетная запись just_tasty_cooking. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Сушеный горох – 700 г

Картофель – - 4 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 3 зубчика

Лавровые листья – 1 шт

Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Замочите горох в холодной воде на ночь.

2. Промыть и готовить до готовности.

3. Посолить и добавить картофель.

4. Обжарить морковь с луком и измельчить чеснок.

5. Когда картофель практически готов, добавить зажарку и чеснок.

6. Через 1 минуту выключить огонь, добавить молотый перец и зелень.

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