Как правильно варить гороховый суп: важный нюанс
Гороховый суп – вечная классика и вкус, знакомый с детства. Благодаря главному ингредиенту – гороху – он отличается высоким содержанием питательных веществ, которые так необходимы в холодное время года. К тому же по сравнению с другими супами гороховый очень легкий и низкокалорийный. Итак, идеально подойдет для тех, кто хочет поддерживать себя в форме.
Редакция FoodOboz расскажет, как правильно подготовить горох и сварить гороховый суп, опираясь на советы экспертов.
Горох, как и другие бобовые, требует предварительного замачивания. Итак, перед приготовлением необходимо замочить горох минимум на 1-2 часа, а еще лучше – на ночь. А также дать гороху повариться самостоятельно, после чего дополнять другими ингредиентами.
Гороховый суп в новой интерпретации, рецептом которого поделился kirbaiviktor. Для того чтобы придать блюду приятный и насыщенный цвет, фудблогер использовал куркуму. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Картофель – 2 штуки
Морковь – 1 штука
Репчатый лук – 1 штука
Куркума – ½ чайные ложки
Дробленый горох – 1,5 стакана
Курица – 300 г
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Лавровые листья – по вкусу
Способ приготовления:
1. Горох промыть и замочить в холодной воде минимум в час.
2. Помыть мясо и положить варить вместе с горохом. Довести до кипения, снять пену и варить 50-60 минут.
3. Лук измельчить, морковь натереть на терке.
4. Обжарить овощи на растительном масле. Добавить соль, перец и куркуму.
5. Порезать картофель.
6. Когда горох сварится, то посолить бульон и добавить картофель. Довести до кипения и готовить до готовности картофеля.
7. Добавить лавровые листья.
8. Дополнить суп зажаркой из моркови и лука.
Классический гороховый суп, рецептом которого поделилась кулинарная учетная запись just_tasty_cooking. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Сушеный горох – 700 г
Картофель – - 4 шт
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Чеснок – 3 зубчика
Лавровые листья – 1 шт
Соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Замочите горох в холодной воде на ночь.
2. Промыть и готовить до готовности.
3. Посолить и добавить картофель.
4. Обжарить морковь с луком и измельчить чеснок.
5. Когда картофель практически готов, добавить зажарку и чеснок.
6. Через 1 минуту выключить огонь, добавить молотый перец и зелень.
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