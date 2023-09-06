Гороховый суп-пюре с копченостями: рассказываем, зачем добавлять соду и как это влияет на мягкость гороха
Гороховый суп – одно из самых сытных и вкусных блюд, при приготовлении которого очень важно правильно сварить горох, чтобы он не был твердым и жестким. Для приятного аромата, добавьте в суп копчености, например куриное мясо, крылья и ребра.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа-пюре, горох для которого будет очень мягким.
Ингредиенты:
- Колотый горох – 250 г
- Картофель – 3-5 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 1,8 л
- Сода – щепотка
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промойте, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой и варите 40-60 минут на среднем огне.
2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.
3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.
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