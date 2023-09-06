Гороховый суп – одно из самых сытных и вкусных блюд, при приготовлении которого очень важно правильно сварить горох, чтобы он не был твердым и жестким. Для приятного аромата, добавьте в суп копчености, например куриное мясо, крылья и ребра.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа-пюре, горох для которого будет очень мягким.

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Ингредиенты:

Колотый горох – 250 г

Картофель – 3-5 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 1,8 л

Сода – щепотка

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промойте, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой и варите 40-60 минут на среднем огне.

2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.

3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.

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