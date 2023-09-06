Гороховый суп-пюре с копченостями: рассказываем, зачем добавлять соду и как это влияет на мягкость гороха

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Как приготовить вкусный гороховый суп

Гороховый суп – одно из самых сытных и вкусных блюд, при приготовлении которого очень важно правильно сварить горох, чтобы он не был твердым и жестким. Для приятного аромата, добавьте в суп копчености, например куриное мясо, крылья и ребра. 

Гороховый суп с мясом

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного горохового супа-пюре, горох для которого будет очень мягким. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Колотый горох – 250 г
  • Картофель – 3-5 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Вода – 1,8 л
  • Сода – щепотка
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промойте, добавьте щепотку соды и залейте кипятком, чтобы уровень воды был вдвое выше гороха. Оставьте на ночь. Утром залейте новой водой и варите 40-60 минут на среднем огне.

Горох для супа

2. Нарежьте лук и морковь кубиками и обжарьте до мягкости.

Зажарка для супа

3. К гороху добавьте нарезанный кубиками картофель и остальные овощи, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 20 минут на маленьком огне. После все перебейте блендером и подавайте с копченостями.

Готовый гороховый суп

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