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Горячая творожно-крабовая закуска на скорую руку: готовится 15 минут в духовке
Закуски можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра, крабовых палочек, заканчивая рыбными консервами, вареным филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной горячей закуски из крабовых палочек с моцареллой и крем-сыром.
Ингредиенты:
- моцарелла с паприкой – 150 г
- крабовые палочки – 150 г
- чеснок – 1 зуб.
- зеленый лук – 20 г
- крем-сыр – 100г
- майонез – 50 г
- сметана – 50 г
- перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте, сыр натрите.
2. Туда же добавьте крем-сыр, перемешайте.
3. Выложите в формочки.
4. Сверху выложите тертый твердый сыр.
5. Запекайте блюдо 10 минут при 175 С.
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