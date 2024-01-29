Закуски можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра, крабовых палочек, заканчивая рыбными консервами, вареным филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной горячей закуски из крабовых палочек с моцареллой и крем-сыром.

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Ингредиенты:

моцарелла с паприкой – 150 г

крабовые палочки – 150 г

чеснок – 1 зуб.

зеленый лук – 20 г

крем-сыр – 100г

майонез – 50 г

сметана – 50 г

перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте, сыр натрите.

2. Туда же добавьте крем-сыр, перемешайте.

3. Выложите в формочки.

4. Сверху выложите тертый твердый сыр.

5. Запекайте блюдо 10 минут при 175 С.

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