Горячая творожно-крабовая закуска на скорую руку: готовится 15 минут в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Закуски можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра, крабовых палочек, заканчивая рыбными консервами, вареным филе. 

Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной горячей закуски из крабовых палочек с моцареллой и крем-сыром. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • моцарелла с паприкой – 150 г
  • крабовые палочки – 150 г
  • чеснок – 1 зуб.
  • зеленый лук – 20 г
  • крем-сыр – 100г
  • майонез – 50 г
  • сметана – 50 г
  • перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте, сыр натрите. 

Ингредиенты для закуски

2. Туда же добавьте крем-сыр, перемешайте. 

Крем-сыр

3. Выложите в формочки. 

Масса для закуски

4. Сверху выложите тертый твердый сыр. 

Приготовление блюда

5. Запекайте блюдо 10 минут при 175 С. 

Готовая вкусная закуска

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