Горячие бутерброды: 3 быстрых и вкусных рецепта

Один из самых быстрых вариантов завтрака – горячие бутерброды, правда они вредные, так как главными ингредиентами являются – колбаса, сыр, специи и даже майонез. Но, если заменить или даже исключить некоторые из них – можно приготовить вполне удачное и сытное блюдо.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 варианта быстрых горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.
1. Горячие бутерброды с помидорами, ветчиной и луком
Ингредиенты:
хлеб для тостов – 4 кусочка
сыр – 100 г
помидоры – 1 шт.
сладкая кукуруза – 50 г
ветчина –100 г
сыр – 100 г
помидор – 1 шт.
лук красный – 1 шт.
укроп – 20 г
майонез – 20 г
кетчуп – 10 г
Способ приготовления:
Мелко нарежьте лук, помидор, ветчину и укроп.
Натрите сыр на мелкой терке.
Смешайте кетчуп, майонез и добавьте в нарезанные ветчину и овощи, туда же добавьте часть тертого сыра, кукурузу и тщательно все перемешайте.
Начинку выложите на хлеб, посыпьте сыром, отправьте в духовку, выпекайте 15 минут при 180 С.
2. Бутерброды с чесноком и колбасой на сковороде
Ингредиенты:
хлеб для тостов – 2 шт.
яйца – 1 шт.
кетчуп – 1 ч. л.
чеснок молотый – 10 г
колбаса сервелат – 10 г
сыр твердый – 10 г
укроп сухой – 10 г
Способ приготовления:
На хлеб выложите колбасу, сыр, снова колбасу, сыр и сверху хлеб.
Взбейте яйцо с чесноком, укропом и кетчупом, отмокните туда бутерброд и отправьте на сковороду жарится.
3. Горячие бутерброды с сосисками
Ингредиенты:
батон нарезной
майонез – 1-ст. л.
помидоры 3-4 шт.
сыр – 200 г
сосиски – 500 г
зелень (лук, петрушка, укроп)
растительное масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовление:
Нарежьте батон средними кусочками.
Сыр натрите на мелкой терке, сосиски нарежьте кубиками и измельчите зелень, нарежьте помидоры колечками.
На противень выложите хлеб, сверху помидоры, сверху смешанную массу из сыра, зелени, сосисок, майонеза и посыпаем сыром.
Отправлем в духовку до золотистого цвета.
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