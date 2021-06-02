Горячие бутерброды: 3 быстрых и вкусных рецепта

Один из самых быстрых вариантов завтрака – горячие бутерброды, правда они вредные, так как главными ингредиентами являются – колбаса, сыр, специи и даже майонез. Но, если заменить или даже исключить некоторые из них – можно приготовить вполне удачное и сытное блюдо.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 варианта быстрых горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.

1. Горячие бутерброды с помидорами, ветчиной и луком

Как быстро приготовить бутерброды. Источник: cookingman.ru

Ингредиенты:

хлеб для тостов – 4 кусочка

сыр – 100 г

помидоры – 1 шт.

сладкая кукуруза – 50 г

ветчина –100 г

сыр – 100 г

помидор – 1 шт.

лук красный – 1 шт.

укроп – 20 г

майонез – 20 г

кетчуп – 10 г

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук, помидор, ветчину и укроп. Натрите сыр на мелкой терке. Смешайте кетчуп, майонез и добавьте в нарезанные ветчину и овощи, туда же добавьте часть тертого сыра, кукурузу и тщательно все перемешайте. Начинку выложите на хлеб, посыпьте сыром, отправьте в духовку, выпекайте 15 минут при 180 С.

2. Бутерброды с чесноком и колбасой на сковороде

Бутерброды с чесноком и колбасой. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты:

хлеб для тостов – 2 шт.

яйца – 1 шт.

кетчуп – 1 ч. л.

чеснок молотый – 10 г

колбаса сервелат – 10 г

сыр твердый – 10 г

укроп сухой – 10 г

Способ приготовления:

На хлеб выложите колбасу, сыр, снова колбасу, сыр и сверху хлеб. Взбейте яйцо с чесноком, укропом и кетчупом, отмокните туда бутерброд и отправьте на сковороду жарится.

3. Горячие бутерброды с сосисками

Ингредиенты:

батон нарезной

майонез – 1-ст. л.

помидоры 3-4 шт.

сыр – 200 г

сосиски – 500 г

зелень (лук, петрушка, укроп)

растительное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовление:

Нарежьте батон средними кусочками. Сыр натрите на мелкой терке, сосиски нарежьте кубиками и измельчите зелень, нарежьте помидоры колечками. На противень выложите хлеб, сверху помидоры, сверху смешанную массу из сыра, зелени, сосисок, майонеза и посыпаем сыром. Отправлем в духовку до золотистого цвета.

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