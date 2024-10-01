Горячие бутерброды могут быть основным блюдом для сытного завтрака и сытного перекуса. Для их приготовления можно использовать любые продукты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с луковой начинкой.

Ингредиенты:

Хлеб

Лук 1-2 шт

Яйцо 1 шт.

Мука 1 ст.л

Сыр 50 г

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелким кубиком, добавьте сыр, яйцо, муку, соль, перемешайте.

2. Готовую начинку намажьте на хлеб и жарьте на сковородке сначала начинкой вниз, затем переворачиваем.

Готовые бутерброды лучше есть горячими!

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