Горячие бутерброды для перекуса: с чем приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Горячие бутерброды для перекуса: с чем приготовить

Горячие бутерброды могут быть основным блюдом для сытного завтрака и сытного перекуса. Для их приготовления можно использовать любые продукты. 

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С чем приготовить горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с луковой начинкой. 

Горячие бутерброды

Ингредиенты: 

  • Хлеб
  • Лук 1-2 шт
  • Яйцо 1 шт. 
  • Мука 1 ст.л
  • Сыр 50 г
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте мелким кубиком, добавьте сыр, яйцо, муку, соль, перемешайте.

Луковая начинка

2. Готовую начинку намажьте на хлеб и жарьте на сковородке сначала начинкой вниз, затем переворачиваем. 

Приготовление блюда

Готовые бутерброды лучше есть горячими! 

Готовые бутерброды

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