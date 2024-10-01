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Горячие бутерброды для перекуса: с чем приготовить
Горячие бутерброды могут быть основным блюдом для сытного завтрака и сытного перекуса. Для их приготовления можно использовать любые продукты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с луковой начинкой.
Ингредиенты:
- Хлеб
- Лук 1-2 шт
- Яйцо 1 шт.
- Мука 1 ст.л
- Сыр 50 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук порежьте мелким кубиком, добавьте сыр, яйцо, муку, соль, перемешайте.
2. Готовую начинку намажьте на хлеб и жарьте на сковородке сначала начинкой вниз, затем переворачиваем.
Готовые бутерброды лучше есть горячими!
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