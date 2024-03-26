Горячие бутерброды из всего, что есть в холодильнике: рецепт сытного блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды могут быть отличным вариантом сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. К тому же готовить их можно с разными начинками, но обязательно добавьте сыр. 

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.  

С чем приготовить вкусные горячие бутерброды
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Ингредиенты:

  • помидор
  • сыр
  • моцарелла
  • кетчуп
  • хлеб тостерный
  • колбаса молочная
  • укроп
  • яйца – 4 шт. 

Способ приготовления: 

1. В миске смешайте яйца, нарезанный сыр, помидоры и молочную колбасу, перемешайте.

Начинка для бутербродов

2. Хлеб смажьте кетчупом и на него все выложите начинку и посыпьте моцареллой.

Приготовление горячих бутербродов

3. Выложите бутерброды на противень с пергаментом и запекайте в духовке 7-10 минут при 180 С. 

Готовые горячие бутерброды

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