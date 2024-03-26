Горячие бутерброды могут быть отличным вариантом сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. К тому же готовить их можно с разными начинками, но обязательно добавьте сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.

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Ингредиенты:

помидор

сыр

моцарелла

кетчуп

хлеб тостерный

колбаса молочная

укроп

яйца – 4 шт.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйца, нарезанный сыр, помидоры и молочную колбасу, перемешайте.

2. Хлеб смажьте кетчупом и на него все выложите начинку и посыпьте моцареллой.

3. Выложите бутерброды на противень с пергаментом и запекайте в духовке 7-10 минут при 180 С.

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