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Горячие бутерброды из всего, что есть в холодильнике: рецепт сытного блюдо для перекуса
Горячие бутерброды могут быть отличным вариантом сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. К тому же готовить их можно с разными начинками, но обязательно добавьте сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- помидор
- сыр
- моцарелла
- кетчуп
- хлеб тостерный
- колбаса молочная
- укроп
- яйца – 4 шт.
Способ приготовления:
1. В миске смешайте яйца, нарезанный сыр, помидоры и молочную колбасу, перемешайте.
2. Хлеб смажьте кетчупом и на него все выложите начинку и посыпьте моцареллой.
3. Выложите бутерброды на противень с пергаментом и запекайте в духовке 7-10 минут при 180 С.
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