Горячие бутерброды с фаршем для перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бутербродов

Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, филе, рыбой, мясным фаршем, овощами, сыром и зеленью. 

С чем приготовить вкусные бутерброды

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с фаршем в кляре. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • Фарш – 300 г
  • Зеленый лук
  • Соль, перец – по вкусу

Для кляра:

  • Яйца – 2 шт. 
  • Соль – щепотка
  • Мука – 2 ст. л. 
  • Молоко – 4 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте зеленый лук, специи, перемешайте.

Фарш для приготовления бутербродов

2. Намажьте фарш на ломтики хлеб. 

Как приготовить вкусные бутерброды с мясным фаршем

3. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку и молоко, перемешайте.

Приготовление бутербродов

4. Обмокните хлеб в яичную смесь, обжарьте.

Готовые бутерброды

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