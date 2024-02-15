Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, филе, рыбой, мясным фаршем, овощами, сыром и зеленью.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с фаршем в кляре.

Видео дня

Ингредиенты:

Фарш – 300 г

Зеленый лук

Соль, перец – по вкусу

Для кляра:

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Мука – 2 ст. л.

Молоко – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте зеленый лук, специи, перемешайте.

2. Намажьте фарш на ломтики хлеб.

3. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку и молоко, перемешайте.

4. Обмокните хлеб в яичную смесь, обжарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: