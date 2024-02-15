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Горячие бутерброды с фаршем для перекуса: рецепт блюда за 10 минут
Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, филе, рыбой, мясным фаршем, овощами, сыром и зеленью.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с фаршем в кляре.
Ингредиенты:
- Фарш – 300 г
- Зеленый лук
- Соль, перец – по вкусу
Для кляра:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Мука – 2 ст. л.
- Молоко – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте зеленый лук, специи, перемешайте.
2. Намажьте фарш на ломтики хлеб.
3. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку и молоко, перемешайте.
4. Обмокните хлеб в яичную смесь, обжарьте.
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